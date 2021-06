Netflix: oggi esce la serie che tutti aspettavamo, da non perdere

Sbarca su Netflix il sequel di una serie seguitissima. Il pubblico non sta più nella pelle per il grande arrivo.

Trepidazione, entusiasmo e tanta curiosità. Il popolo di Netflix non sta più nella pelle per l’arrivo del sequel di una nota serie. Proprio da oggi sulla piattaforma di streaming sarà possibile assaporare cinque nuovi episodi.

Si tratta della seconda parte di un’amatissima serie che aveva raggiunto ascolti record alla sua uscita dello scorso inverno. Il suo protagonista è ispirato al famosissimo ladro gentiluomo Lupin. Un personaggio nato dal genio creativo dello scrittore Maurice Leblanc nel 1905. L’autore ha dato vita a una serie di romanzi trasposti poi nel celebre manga giapponese.

Lo scorso 28 gennaio 2021 gli intrighi di Lupin hanno dominato Netflix con una serie ispirata alle sue avventure, tra le più viste nella storia della piattaforma. Un totale di 10 episodi conclusi con un finale aperto che ha lascito l pubblico con il fiato sospeso.

Netflix: sbarca oggi il sequel di un’attesissima serie

Dopo mesi di attesa la serie di Omar Sy è visibile da oggi su Netflix. Da stamattina alle 9 sulla piattaforma sono disponibili 5 episodi. Un grande ritorno che ha subito scatenato i fan di Lupin. Come per gli scorsi appuntamenti protagonista della serie Assane Diop, interpretato dall’attore Sy.

L’uomo, che ha perso il padre a soli 14 anni, continua a indagare sulla sua morte nell’obiettivo di trovare giustizia. Fanatico di Lupin, è proprio al ladro gentiluomo che si ispira in ogni sua operazione. Nella seconda parte continua la lotta con Pellegrini, uomo per lui responsabile della morte del padre. In questa stagione inoltre sarà alla ricerca del figlio, scomparso nell’ultimo episodio.

Con l’arrivo della seconda parte i fan si chiedono già se le avventure di Assane proseguiranno. Secondo le voci sembrerebbe essere già in ballo la terza stagione della serie. A confermarla sui social Netflix stessa. Nei futuri episodi Omar sy sarà sempre il protagonista.

Una bella notizia per gli amanti della serie che dopo i 5 episodi della seconda stagione potranno continuare a sognare sul futuro di Assane e gli intrighi che lo vedono al centro della storia.