“Una dea”, Rosalinda Cannavò e il completino sportivo che non lascia nulla all’immaginazione – FOTO

Rosalinda Cannavò e il completino sportivo che non lascia nulla all’immaginazione: l’attrice è un concentrato di sensualità

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rosalinda Cannavò (@adua.del.vesco)

Rosalinda Cannavò è sempre più bella e sicura di sé, a giudicare dagli scatti che compaiono nel suo profilo Instagram. La relazione con Andrea Zenga sembra abbia donato nuova linfa vitale all’attrice, che dal giorno in cui ha varcato la porta rossa del “Gf Vip” si è decisamente trasformata. Inizialmente nota come Adua Del Vesco, la modella ha in seguito deciso di abbracciare nuovamente il suo vero nome, con tutte le conseguenze che ne sono derivate.

Se l’amore, allo stato attuale, prosegue a gonfie vele senza alcun tipo di intoppo, lo stesso si potrebbe dire della carriera lavorativa della Cannavò. Rosalinda, di recente, ha pubblicato uno scatto inerente una collaborazione con il marchio “Nastro Azzurro”: i followers, rapiti dal completino sportivo, sono rimasti ipnotizzati dalle sue curve.

NON PERDERTI ANCHE —> Diletta Leotta, pancia scoperta e scollatura esagerata: uno schianto – FOTO

Rosalinda Cannavò e il completino sportivo che non lascia nulla all’immaginazione – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rosalinda Cannavò (@adua.del.vesco)

NON PERDERTI ANCHE —> Federica Sciarelli, la vita prima di “Chi l’ha visto?”. Una sorpresa dietro l’altra

Rosalinda Cannavò, che sta collaborando con il marchio “Nastro Azzurro”, ha recentemente proposto ai followers un prodotto davvero innovativo. Si tratta della birra “Nastro Azzurro Zero”, una vera novità per coloro che vogliano gustarsi una birra rinunciando però all’alcol. “Quest’oggi l’ho provata e devo dire che è una perfetta soluzione per chi, come me, dopo l’attività sportiva non vuole rinunciare a bere una birra e ad un piccolo momento di piacere“, ha spiegato l’attrice ai fan.

Quest’ultimi, tuttavia, non potevano non soffermarsi sul suo favoloso completino sportivo, composto da un leggings nero ed una maglia di color rosso vivo. Nonostante la sua silhouette rimanga parzialmente celata dall’inquadratura, la visuale è sufficiente per permettere ai suoi followers di sognare. I complimenti per la fidanzata di Zenga si sprecano.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rosalinda Cannavò (@adua.del.vesco)

“Una dea” – le ha scritto un utente, mentre qualcun altro ha optato per un commento dal tono ironico – “Tu assolutamente pazzesca, la birra analcolica no“. Per Rosalinda sono già arrivati oltre 7mila likes.