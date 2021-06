Gossip Girl: trailer del reboot e data di uscita. Tutto quello che dobbiamo aspettarci

Gossip Girl. La serie che ha appassionato milioni di fan in giro per il mondo nei primi anni duemila sta per tornare con una riedizione. Diffuso il trailer e data di uscita

Se siete stati degli adolescenti nei primi anni duemila ci sono altissime probabilità che anche voi siate state attenti spettatori e fan della serie cult americana “Gossip Girl”. L’opera, andata in onda dal 2007 al 2012, aveva come base le atmosfere glamour della New York dell’Upper East Side. Abbiamo empatizzato con l’amicizia tra le chic Serena van der Woodsen e Blair Waldorf, abbiamo odiato e amato lo sbruffone Chuck Bass, ci siamo messi tutti nei panni del dolce Dan Humphrey ma, soprattutto, abbiamo fatto un balzo sulla sedia durante il finale sconvolgente con un colpo di scena che ha segnato la storia della televisione.

La serie è stata un successo così strepitoso che, recentemente, le stesse dinamiche sono state riprese da “Bridgerton”, gioiellino di produzione Netflix, seppur spostato nell’epoca storica della Reggenza inglese.

Intrighi, pettegolezzi e retroscena imbarazzanti svelati pubblicamente da una persona misteriosa. “Gossip girl” si appresta a ritornare sugli schermi in una nuova veste. Scopriamo di più.

Gosspi girl: le novità che vedremo nel reboot

La rete americana HBO Max ha reso pubblico il trailer della prima stagione del reboot di “Gossip Girl”. Sarà possibile vedere in streaming le nuove puntate (per un totale di dieci) molto presto, dal prossimo 8 luglio.

Ci saranno tantissime novità rispetto al passato. Innanzitutto, segno del cambiamento dei tempi, le informazioni succulente e i segreti intimi dei protagonisti non verranno scambiati più tramite sms come nella serie originale, bensì tramite una specifica pagina Instagram.

La vicenda prende piede 8 anni dopo il termine della storia che ha visto emergere Blair, Serena e tutto il loro gruppo di amici e familiari. Altra novità riguarderà il carattere multietnico e più inclusivo del cast scelto. Tra gli attori ci saranno: Emily Alyn Lind, Whitney Peak (vista in “Le Terrificanti Avventure di Sabrina“), Eli Brown, Johnathan Fernandez e Jason Gotay.

I fan che vedranno la serie in lingua originale saranno lieti di risentire Kristen Bell, voce storica dell’originale Gossip Girl.