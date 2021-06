Leone, Chiara Ferragni festeggia insieme a lui il giorno più bello – FOTO

Chiara Ferragni non ha occhi che per Leone, il suo primogenito che ama alla follia. Oggi per suo figlio è un giorno importante

Chiara Ferragni da qualche mese è diventata mamma per la seconda volta e ogni giorno non perde occasione di mostrare i suoi bambini al pubblico di Instagram. I social sono la sua seconda casa e per lei è molto importante condividere con i fan le sue giornate e i momenti più importanti.

Così oggi, per un evento speciale ha deciso di dedicare un post interamente a suo figlio Leone. Il più grande della famiglia sta diventando un ometto.

Leone: il suo primo traguardo – FOTO

Seguita da quasi ventiquattro milioni di follower, Chiara Ferragni non rinuncia a condividere con loro la sua vita. Un po’ per lavoro e un po’ per piacere, ama mostrare la sua famiglia e tutto quello che succede intorno a lei e ai suoi cari.

Dai viaggi alle serate, alla semplice quotidianità. Insieme al marito Fedez sono ormai la coppia più conosciuta e anche i loro figli sono diventati dei veri influencer e protagonisti del web. Sia Vittoria che Leone sono sempre in primo piano, oggi per il primogenito è un giorno speciale e la mamma ha immortalato il momento con una serie di scatti che hanno già fatto il giro dei social.

Si tratta di un evento simbolico ma ricco di significato. Leone entrerà a far parte del mondo della scuola, visto che a settembre andrà all’asilo. Oggi insieme alla mamma festeggia questo grande traguardo.

Per un anno ha avuto un’insegnante privata che lo ha fatto giocare e gli ha imparato tante cose. Adesso è il momento di spiccare il volo e fare il grande passo. La Ferragni avrà già pensato all’outfit per il primo giorno di scuola? I fan impazziscono all’idea.