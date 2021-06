Cosa sappiamo di Rosalinda Celentano, figlia dell’arte e anche lei artista? Oggi racconta del suo passato a cuore aperto

Figlia dell’arte, lei stessa attrice e conduttrice. Rosalinda Celentano è una dei personaggi dello spettacolo più noti vista la sua storia e le sue origini. Ha lavorato a diversi progetti che l’hanno fatta crescere professionalmente e pochi mesi ha partecipato al programma di Milly Carlucci Ballando con le stelle, lasciando tutti di stucco.

In coppia con Tinna Hoffman, la donna è stata all’altezza e il ballo si è rivelata una sua grande passione. Un momento di rinascita per lei che ha sofferto molto nel corso della vita ed ha vissuto un passato travagliato.

Rosalinda Celentano: un passato nel buio e adesso?

Rosalinda Celentano è una donna dal passato difficile che però ha superato con forza ed è riuscita a rinascere dopo tanta sofferenza. Il rapporto contrastante con la mamma, poi il tunnel dell’alcol e delle droghe. Per anni l’attrice non ha mai voluto dichiarare quello che ha vissuto, ma oggi dopo tanto tempo ha deciso di farlo e di lasciarsi andare in un’intervista.

L’artista in particolare ha fatto riferimento ad una cicatrice che ha in viso, se l’è provocata da sola ed è il segno del malessere con cui ha vissuto per tanto. “Non è la sola ferita. Sono stata un’autolesiva, è una patologia. Mi sono deturpata con un bisturi perché quando faccio le cose le faccio bene”.

Oggi è una donna nuova, diversa dalla Rosalinda dell’epoca e piena di vita. Dopo il successo di “Ballando con le stelle” ha voluto allontanarsi per un po’ dalla vita dei social ma ha tanti progetti da rivelare.

Così aveva spiegato qualche mese fa, i suoi fan non vedono l’ora di scoprire quale sarà la sua prossima pazzia.