Spalle e bicipiti: allenamento del giorno con Francesca Brandina – VIDEO

Tutti pronti per il weekend? Nell’attesa di una pausa dal lavoro perché non concedervi una seduta di allenamento spalle e bicipiti? I dettagli

Sta per concludersi un’altra settimana e voi avete già deciso cosa fare nel weekend? Nell’attesa, dedicatevi ad un allenamento specifico per spalle e bicipiti. Francesca Brandina ha appena pubblicato un nuovo video che vi guiderà in un circuito semplice, divertente e funzionale.

L’estate è alle porte e non c’è più tempo da perdere. Rimettersi in forma è diventata la priorità. Anche nella bella stagione non perdete l’occasione di seguire uno stile di vita sano e corretto.

Spalle e bicipiti: di cosa si tratta – VIDEO

Il video appena pubblicato da Francesca Brandina, influencer di fitness seguita da più di centomila follower, è già online. Si tratta di un circuito specifico per spalle e bicipiti ed è accessibile a tutti. Serviranno dei pesetti, se non li avete prendete due bottiglie di acqua e cominciate. L’allenamento consiste in tre mini workout da ripetere per tre volte. Sarà un gioco da ragazzi. Iniziamo:

10 side to front raises 10 front to side raises; Tra un giro e l’altro riposare trenta secondi.

12 sir Charles raises 15 Cuban Press; Tra un giro e l’altro riposare un minuto.

15 hammer curl 15 wide biceps curl; Tra un giro e l’altro riposare un minuto.

Prima di iniziare riscaldatevi con salti, corda, corsa leggera. E’ molto importante il riscaldamento, senza potrete avere dei problemi legati a stiramenti. Una volta finito il workout totale dedicate dieci minuti di tempo allo stretching, l’allungamento dei muscoli è indispensabile dopo una seduta di allenamento.

L’allenamento costante, una corretta alimentazione e uno stile di vita sano porteranno il vostro corpo a ottimi risultati. Non abbiate paura, siate coraggiosi ed iniziate a credere nello sport. Una volta iniziato non potrete più farne a meno.