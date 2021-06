“Sei divina”. Dayane Mello senza veli incanta tutti: un vero schianto FOTO

Dayane Mello è una delle showgirl più amate del mondo dei social. Ha conquistato tutti con la sua partecipazione all’ultima edizione del Grande Fratello Vip

Dayane Mello è una delle showgirl più amate del mondo dei social. Ha conquistato tutti nel corso degli anni ma è diventata nota al pubblico italiano per aver partecipato all’ultima edizione del Grande Fratello Vip cominciata il 14 settembre. Entrata nella casa, la giovane Dayane voleva soltanto collezionare esperienze e divertirsi tantissimo. Sperava anche di trovare l’amore com’è accaduto in tantissime altre edizioni, ma purtroppo nel cast dei concorrenti entrati nella casa non ha trovato la sua anima gemella.

Dayane Mello, sempre più bella: le foto che rubano il fiato

Dayane nella casa però ha trovato se stessa, si è scoperta una donna forte che in parte già sapeva di essere ma non così tanto. Ha affrontato tantissime cose che aveva archiviato del suo passato e ha vissuto anche il grave lutto della morte del suo fratellino più piccolo scomparso tragicamente all’età di 26 anni in un incidente stradale. Nella casa ha però trovato una grande amica, Adua Del Vesco, che sta proseguendo ancora oggi fuori dal programma, anche se entrambe hanno intrapreso due strade differenti insieme ad altre persone. Dayane si è gettata anima e corpo nel lavoro e si sta impegnando in tantissimi progetti differenti, spot e shooting.

Dayane ha pubblicato uno scatto sui social che ha conquistato tutti: senza veli, e avvolta da un serpente, si è fatta immortalare in questo modo per uno shooting. Sono numerosi i likes e i commenti di apprezzamento che ha ricevuto per questo scatto.