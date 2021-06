Anna Tatangelo ha trascorso una piacevole domenica in piscina: l’ultimo scatto ha fatto impazzire i suoi numerosi followers sul suo profilo di Instagram

Anna Tatangelo è una delle cantanti più amate del panorama musicale italiano. Ha esordito quando era appena una ragazzina e da allora non si è più fermata, anche se la sua carriera è stata piena di pregiudizi a causa della sua relazione con Gigi D’Alessio durata più di dieci anni. Dal loro amore è nato il piccolo Andrea, e anche se oggi si sono lasciati, hanno deciso di restare in buoni rapporti per amore del loro figlio.

Anna Tatangelo bellissima nell’ultimo scatto pubblicato su Instagram: “Buona domenica”

Anna nel corso degli anni ha conquistato tantissime persone che ancora oggi la seguono e ascoltano la sua musica. Di recente Anna ha dato un cambio netto alla sua carriera: ha cominciato a cantare un nuovo genere musicale e sta studiando tantissimo per migliorare sempre di più. Adesso che questo lungo anno sta svolgendo al termine, anche lei si sta godendo l’arrivo dell’estate e ha pubblicato uno scatto su Instagram della sua domenica trascorsa insieme alle persone più care. Lei, a bordo piscina e con un costume addosso che fascia perfettamente le sue meravigliose forme.

Lo scatto che ha pubblicato ha avuto tantissimi likes e commenti nel giro di pochissimi minuti. Ogni volta che Anna pubblica una foto e condivide sprazzi di vita quotidiana insieme ai suoi followers che in questi anni non l’hanno mai lasciata sola, fa sempre record di complimenti e di interazioni.