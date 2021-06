Autunno 2021, a Mediaset arriva una nuova trasmissione. I dettagli

E’ in arrivo un nuovo programma Mediaset secondo la programmazione dell’autunno 2021, ecco tutti i dettagli.

Secondo la programmazione stabilita dal gruppo Mediaset in vista del prossimo autunno 2021 è stata già decisa una caratteristica che sarà decisiva per gli ascolti quanto per il nuovo palinsesto in seguito delle vacanze estive.

La nuova trasmissione d’intrattenimento verterà sul mondo della musica ed andrà in onda sul Canale 5 in prima serata, per la durata di quattro o cinque episodi. Secondo gli ideatori del programma pare che molti punti di riferimento si attengano agli standard di altre trasmissioni di grande successo. Come ad esempio la più apprezzata negli anni dal pubblico di “Tale e Quale Show”, oppure del più recente “Il Cantante Mascherato”. Ma che al contempo celi in sé molte interessanti novità.

Autunno 2021, Mediaset la nuova trasmissione: tutti i dettagli

Si tratta di “Star in the star“, un formato appartenente ai palinsesti televisivi tedeschi trasposto in occasione della nuova stagione per quello della nostra penisola italiana. Per quel che riguarda la sua conduzione, pare che si stiano prendendo in considerazione dei noti volti femminili. Fra le più gettonate al momento: Michelle Hunziker, Alessia Marcuzzi, e la fresca reduce dall’avventura isolana, Ilary Blasi.

I partecipanti, invece, allo show musicale non dovrebbero appartenere al mondo dello spettacolo, ma si farà attenzione alla loro scelta secondo canoni di talento e di corrispettiva intonazione. Ognuno dei concorrenti dovrà cimentarsi in maniera graduale nel remake di un celebre brano, che esso sia italiano oppure appartenente ad altre nazionalità, imitandone infine nei gesti, nell’interpretazione e nel trucco il suo autore.

Rispetto però ai programmi andati in onda finora, la giuria presente in studio, non dovrà essere a conoscenza del brano di partenza. Il suo fine sarà infatti quello di doverne indovinare le coordinate durante l’esibizione.

Infine, dopo le dovute supposizioni da parte della giuria, chi non sarà stato all’altezza della performance sarà costretto a spogliarsi del suo travestimento dichiarando il soggetto preso in considerazione per la sfida canora. Mentre, il vincitore o la vincitrice in questione, potrà proseguire la sua esperienza all’interno della trasmissione.