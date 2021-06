Benedetta Rossi e il sabato sera che ha colpito i fan: la food blogger ha documentato la serata con uno scatto davvero eccezionale

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Benedetta Rossi (@fattoincasadabenedetta)

E’ una delle food blogger più amate d’Italia, e si è fatta strada nel mondo dei social non rinunciando mai alla caratteristica che i fan più apprezzano di lei: la semplicità. Benedetta Rossi, classe 1972, è originaria di Porto San Giorgio, comune della provincia di Fermo, e la sua passione più grande è la cucina. Assieme al marito Marco Gentili, la food blogger si diverte a testare sempre nuove ricette da proporre agli utenti, che vengono immancabilmente documentate attraverso dei video.

Ieri sera, la Rossi ha voluto condividere con i suoi followers di Instagram – quasi 4 milioni – lo svolgimento del proprio sabato. La foto postata dalla marchigiana, che in pochissimo tempo ha raccolto quasi 50mila likes, ha fatto rimanere gli utenti di stucco. Come avrà trascorso il sabato sera la food blogger?

Benedetta Rossi, la FOTO del sabato sera ha colpito i fan

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Benedetta Rossi (@fattoincasadabenedetta)

Il suo blog “Fatto in casa da Benedetta” ha riscosso un successo strepitoso, complici i segreti della tradizione che nelle ricette di Benedetta non possono mai mancare. La food blogger, che gestisce un agriturismo nel comune di Porto San Giorno, ha pensato bene di trasformare la propria passione per la cucina in una vera e propria attività. Tra video ricette, libri e programmi televisivi, la Rossi e suo marito Marco Gentili sono più indaffarati che mai.

Per questo motivo, nella giornata di ieri, Benedetta Rossi ha voluto concedersi un momento di riposo dai suoi impegni. Attraverso una foto pubblicata su Instagram, la food blogger marchigiana ha mostrato ai fan il proprio entusiasmante sabato sera. “Quei sabato sera d’estate in cui….vai a dormire alle 9:40“, ha scritto la Rossi, che evidentemente aveva bisogno di riposare dopo tanto lavoro.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Benedetta Rossi (@fattoincasadabenedetta)

Quest’oggi, Benedetta ha già pubblicato una nuova ricetta che i suoi seguaci non vedono l’ora di provare. Si tratta della “torta furba tutti frutti”: una prelibatezza che non poteva non ingolosire gli utenti di Instagram.