Scontro tra due auto ad un incrocio: drammatico bilancio

Un uomo è morto e due persone sono rimaste ferite in un terribile incidente stradale avvenuto nella notte ad un incrocio di Ca’ Noghera (Venezia)

Terribile incidente stradale a Ca’ Noghera, località di Venezia. Durante la scorsa notte, due auto si sarebbero scontrate, per cause ancora da accertare, in via Paliaga. Nell’impatto un uomo di 74 anni ha perso la vita, mentre altre due persone sono rimaste ferite e trasportate in ospedale. Sul luogo del tragico sinistro sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale medico del 118 e gli agenti della Polizia Locale.

Venezia, drammatico scontro tra due auto: morto un uomo di 74 anni, ferite due persone

Un morto e due feriti, questo il tragico bilancio di un incidente stradale consumatosi intorno alle 4 della scorsa notte, tra sabato 12 e domenica 13 giugno, in località Ca’ Noghera a Mestre (Venezia).

Stando ad una prima ricostruzione dell’accaduto, riportata dalla redazione di Venezia Today, un uomo di 74 anni, che viaggiava a bordo della propria Seat Leon di colore rosso, si sarebbe scontrato, per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine, con una Volkswagen Golf a bordo della quale vi erano due persone.

Dopo lo scontro, sul posto, in via Paliaga all’incrocio con via Triestina, sono arrivati i vigili del fuoco ed il personale medico del Suem 118. I pompieri hanno estratto dalle lamiere il 74enne e lo hanno affidato ai medici che, purtroppo non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Feriti i due occupanti della Volkswagen Golf che sono stati trasportati in ospedale dai soccorritori, dove sarebbero ricoverati in condizioni non gravi.

Intervenuti, oltre ai soccorsi, gli agenti della Polizia Locale che hanno provveduto ai rilievi del caso per risalire alla dinamica dello scontro ed accertare eventuali responsabilità. Dai primi accertamenti, riporta Venezia Today, pare che le due vetture siano entrate in collisione dopo il mancato rispetto di una precedenza da parte di uno dei due conducenti all’incrocio.

I vigili del fuoco hanno poi provveduto alla rimessa in sicurezza della carreggiata con la rimozione delle due auto, operazioni andate avanti per circa due ore.