Sono iniziate le registrazioni della nuova edizione di Temptation Island e cominciano a diffondersi le prime anticipazioni su quello che vedremo dal 30 giugno

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Temptation Island (@temptationisland_official)

Mercoledì 30 giugno prenderà il via su Canale 5 la nuova edizione di Temptation Island condotta da Filippo Bisciglia. Il reality vedrà nuova coppie di fidanzati e fidanzate mettersi alla prova nel villaggio dell’Is Morus Relais, dove le registrazioni hanno già avuto inizio. Le donne e gli uomini dovranno vivere per alcune settimane separati e insieme ad alcuni tentatori e ad alcune tentatrici single. Saranno loro a giocare un ruolo fondamentale ovvero quello di mettere i bastoni tra le ruote agli innamorati o presunti tali. Tra le prime anticipazioni arriva una notizia che riguarda una vecchia conoscenza di Uomini e Donne.

Ex corteggiatore riscuote successo nel villaggio di Temptation Island

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Temptation Island (@temptationisland_official)

Sebbene si cerchi di non far trapelare notizie prima della messa in onda del programma, qualche indiscrezione si è tuttavia diffusa. In particolare l’influencer Amedeo Venza ha condiviso alcune informazioni riguardante uno dei tentatori del villaggio delle fidanzate. È già accaduto negli anni passati che tra i single ci fossero volti noti o non del tutto sconosciuti al pubblico di Canale 5. Sono stati parecchi i corteggiatori di Uomini e Donne che sono approdati in Sardegna ed è successo anche quest’anno.

LEGGI ANCHE -> Il significato di “Un bacio all’improvviso”, Rocco Hunt e Ana Mena pronti a fare doppietta

Tra di loro è spuntato il nome di Davide Basolo che ha partecipato al programma di Maria De Filippi dove ha corteggiato la tronista Giovanna Abate. Dopo aver conquistato il pubblico con il suo fascino ed essere stato l’Alchimista -nascondendo la sua identità sotto una maschera di Salvador Dalì- l’ex corteggiatore è tornato in pista.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Sangiovanni spodestato dalla classifica FIMI: chi è riuscito nell’impresa

Questa volta la sua missione sarà quella di tentare una delle fidanzate, cercando di mettere in dubbio i sentimenti provati nei confronti del fidanzato che si troverà nell’altro villaggio. Stando a quanto rivelato dall’influencer sembra che Davide si stia facendo notare dalle donne presenti e stia riscuotendo un notevole successo. Che sia già riuscito a far cedere una delle presenti?

LEGGI ANCHE -> Maria De Filippi, rissa e telecamere spaccate: momenti drammatici in studio

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Davide (@davide_basolo)

Le registrazioni sono ancora in atto e tutto può ancora succedere. Il pubblico dovrà tuttavia attendere il 30 giugno per scoprire cosa accadrà in questa edizione di Temptation Island.