Ambra e Renga si vogliono ancora bene: la verità sull’addio e sui sentimenti attuali

Sono stati una delle coppie più amate del panorama televisivo italiano. A distanza di anni com’è il loro rapporto?

Passano gli anni ma ogni volta che si sente nominare Ambra Angioini la mente corre inesorabilmente a “Non è la Rai”. Dal 2017 è sposata con Massimiliano Allegri che più volte ha definito uno dei “simboli della sua felicità attuale”.

Eppure nell’immaginario collettivo sembra assurdo che la storia idilliaca tra lei e Francesco Renga durata ben 11 anni sia arrivata al capolinea dopo tanto amore e la nascita dei due figli, Jolanda e Leonardo. La coppia si è separata nel 2015 per divergenze caratteriali, ma nonostante questo hanno continuato a preservare un ottimo rapporto proprio per l’amore di figli.

Come sono però a distanza i loro rapporti effettivi? Si tratta solo di mera apparenza manifestata sui social per apparire ancora una famiglia unita?

Ambra Angiolini e Francesco Renga, tutto l’amore del mondo

Ambra e Francesco si sono lasciati perché non volevano arrivare ad odiare il bello che avevano costruito, fingendo che tutto andava bene solo in apparenza.

Oggi a discapito di quanto si possa pensare, i due sono rimasti molto amici. La complicità che hanno mantenuto è evidente, manca ovviamente l’affinità fisica di un tempo, ma quella mentale è rimasta intatta e questo anche e soprattutto per il bene della famiglia.

Ricordiamo ad esempio quando Renga durante il Festival di Sanremo venne attaccato sui social da Willie Peyote e la sua epica frase “Hai cag*** sul microfono”. La ex del cantante non c’è stata e ha risposto a tono: “Gli altri fanno i parac*** o cag*** sui microfoni ma quello che esce dalla sua bocca è l’unica cosa che puzza“. Un carico da novanta che non si farà cerro dimenticare.

Inoltre a novembre scorso Ambra è stata chiamata come madrina alla Cresima della nipote di Francesco, Matilda, figlia di Stefano Renga. Al momento gli ex coniugi sono ancora uniti come famiglia e vivono tutti vicino Brescia, dove Ambra sta con i figli Jolanda e Leonardo.