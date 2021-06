“Sei meravigliosa” Dayane Mello afrodisiaca in un mare di bellezza – FOTO

Dayane Mello è ancora più bella in una versione completamente estiva, per lei la bella stagione è iniziata nel migliore dei modi, la foto è virale

L’abbiamo conosciuta meglio nell’ultima edizione del “Grande Fratello Vip” dove non ha perso occasione di mostrare molti lati di se stessa, anche i più nascosti. Dayane Mello è stata un personaggio ma nonostante fosse una tra le più quotate come vincitrice, si è aggiudicata il quarto posto.

Ha fatto molto parlare di sé e della sua vita, ha conosciuto persone importanti ma adesso? Cosa combina la modella brasiliana? Per lei è iniziata l’estate.

Dayane Mello: in rosso è sensazionale -FOTO

Seguita da un milione di persone su Instagram, Dayane Mello non perde occasione di condividere con loro alcuni momenti della giornata. La modella brasiliana è impegnata in campagne pubblicitarie ma tra un lavoro e un altro non rinuncia a prendersi un momento di relax.

Ieri si è concessa un bagno al lago di Como e si è fatta fotografare da chi era lì con lei durante un bel tuffo in acqua. Ha trascorso la domenica con Rosalinda Cannavò, le due hanno fatto amicizia durante il reality ed hanno vissuto momenti importanti insieme. Nonostante alti e bassi nel loro rapporto, le due sono rimaste amiche e passano molto tempo insieme.

Il costume rosso intero le sta d’incanto, soprattutto perché si intravede il fondoschiena, uno dei suoi lati migliori. La serie di scatti da poco pubblicati ha già fatto il giro del web e i fan hanno perso la testa dopo averli visti. “Meravigliosa” scrive qualcuno sotto al post.

Molti sperano che Dayane Mello sia la nuova opinionista del “Grande Fratello Vip”. Per il momento però non c’è stata ancora nessuna conferma o smentita al riguardo. I fan sono curiosi di scoprire qualche dettaglio in più, la maggior parte pensa che quel ruolo sarebbe perfetto per lei.