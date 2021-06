Elettra Lamborghini annuncia il doppio platino del suo album e ha ricordato i vecchi tempi: l’orgoglio sui social di chi in questi anni ci è sempre stato per lei

Elettra Lamborghini è una delle artiste più amate del mondo dei social. Figlia del famoso e noto Lamborghini, ha intrapreso una strada differente da quella della sua famiglia diventando la cantante che noi oggi tutti conosciamo. Non è stato facile per lei ma è stato possibile, e ad oggi può dire di essere orgogliosa della carriera che ha avuto fino ad ora tra programmi televisivi e tanta, tanta musica. Per non parlare del suo privato che va sempre meglio.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> “Maschile Singolare” racconta l’indipendenza e l’importanza dell’amore (per se stessi)

Elettra Lamborghini, gioia incontenibile sui social: “Doppio platino”

Elettra, dopo la lunga esperienza di tre mesi chiusa come opinionista dell’Isola dei Famosi, ha deciso di non fermarsi e ha pubblicato una hit estiva proprio a pochi giorni dalla fine del realty. L’estate scorsa la sua “Musica (E il resto scompare)” ha riscosso un successo intenso quanto inaspettato considerando il Festival di Sanremo, dove non si era proprio classificata alla grande. Nonostante ciò, non si ascoltò altro per tutta l’estate e sarà questo il motivo per cui ha deciso di tentare con una hit anche quest’anno che ha già conquistato tutti.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Sangiovanni a Verissimo: si racconta: “Io? Sono sempre stato diverso”

Elettra ha annunciato il doppio platino del suo album con un post sui social, e ha parlato anche di “Pistolero” che prevede di diventare una delle canzoni più ascoltate dell’estate. Tra i suoi commenti tantissimi complimenti: “Ti meriti tutto quello che ti sta succedendo e anche di più”.