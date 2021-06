Federica Panicucci e il compagno Marco Bacini sono felici e innamorati come non mai. Nell’aria si stanno diffondendo voci in merito alle nozze imminenti della coppia.

Federica Panicucci e Marco Bacini presto diventeranno marito e moglie? La coppia da 5 anni è inseparabile e affiatatissima. In questi mesi caldi si attiva la macchina organizzativa delle nozze della conduttrice di Mattino Cinque, con la trasmissione in stop per la pausa estiva tra qualche settimana. A rivelarlo il settimanale “NuovoTv”.

Ma i fiori d’arancio per la Panicucci e Bacini da tempo aveva accesso il gossip. A fine del 2019 l’imprenditore aveva regalato un anello di diamanti alla sua amata. Tuttavia la cerimonia è stata rimandata per via dell’emergenza sanitaria dell’ultimo anno e mezzo.

Federica Panicucci e Marco Bacini: la location della cerimonia

Con lo scemare della diffusione del virus, la macchina organizzativa del matrimonio di Federica Panicucci e Marco Bacini sembra essersi riaccesa.

L’estate sarà un grande momento per la conduttrice che chiude la stagione di Mattino Cinque con ascolti in aumento. Federica sembra essere pronta a dire sì al suo Marco. Si tratta delle seconde nozze in quanto era stata sposata con il dj Mario Fargetta. Un matrimonio, durato nove anni dal quale sono nati i figli Mattia e Sofia, terminato nel 2015.

La presentatrice ha ritrovato la serenità al fianco di Baccini, più giovane di nove anni. Secondo quanto svelato sembrerebbe che la coppia consacrerà il loro amore a Forte dei Marmi convogliando a nozze. Si tratta di un luogo a cui i due sono molto legati.

Federica e Marco per ora non hanno smentito le voci sulle presunte nozze imminenti. In diverse occasioni la conduttrice ha confessato di aver conosciuto la felicità più grande al fianco del suo Marco.