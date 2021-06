Scontro mortale tra un furgone ed un tir: tragedia in autostrada

Stamane, in un incidente sull’autostrada A1 nei pressi del casello di casello di Valdarno (Firenze), un uomo di 47 anni ha perso la vita. Inutili i tentativi di soccorso.

Un uomo di 47 anni di La Penna, frazione di Terranuova Bracciolini, in provincia di Arezzo, è morto in un drammatico incidente stradale avvenuto sull’autostrada A1 all’altezza del casello di Valdarno (Firenze). Secondo le prime informazioni, la vittima sarebbe rimasta coinvolta in uno scontro tra un furgoncino e un tir, entrati in collisione per motivi ancora da accertare. Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118, i vigili del fuoco e la Polizia Stradale.

Terribile incidente lungo l’autostrada A1 Milano-Napoli nel tratto compreso tra Valdarno ed Incisa (Firenze), all’altezza del casello di Valdarno.

Stando a quanto riporta la redazione del sito Arezzo Notizie, un furgone ed un mezzo pesante si sarebbero scontrati, per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine, in direzione Firenze. Nello scontro ha perso la vita il conducente del furgone, un 47enne residente a La Penna, frazione del comune di Terranuova Bracciolini, in provincia di Arezzo.

In pochi minuti sono arrivati sul posto gli operatori sanitari del 118 ed i vigili del fuoco. I pompieri hanno estratto il corpo del 47enne dalle lamiere affidandolo allo staff medico che ha potuto solo constatarne il decesso. Considerata la gravità della situazione era stata fatta decollare l’eliambulanza, poi fatta rientrare.

Intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale che si sono occupati dei rilievi per stabilire la dinamica e le cause dell’incidente costato la vita al conducente del furgone. I vigili del fuoco hanno poi provveduto alla rimessa in sicurezza della carreggiata. Al vaglio degli inquirenti, ora, l’accertamento di eventuali responsabilità sull’accaduto.

Inevitabili le ripercussioni sulla circolazione lungo l’autostrada. Come riporta la redazione di Arezzo Notizie, sul tratto interessato, ristretto ad una corsia, si sono formate code di veicoli di circa un chilometro.