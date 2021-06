Sapete il lavoro di Adriano Celentano prima del cantante? Vi lascerà a bocca aperta

Scommettiamo che in pochi o forse quasi nessuno conosceva la professione di Adriano Celentano, prima di diventare famoso? E’ incredibile.

Da tanti anni a questa parte rappresenta un simbolo per la canzone italiana, con un curriculum ricco di successi. Parliamo del più grande showman dell’ultima epoca, il “Molleggiatore”, Adriano Celentano.

Il soprannome assegnato dagli addetti gli si addice per il modo di camminare, strampalato, ma che non cancella l’immagine di un uomo colto e da esempio per tutti. Con la sua mente ingegnosa, Adriano ha fondato i migliori successi della sua carriera, soprattutto nel mondo della musica.

Poi l’avvento al teatro e alle trame ironico-politiche che hanno suscitato l’attenzione di milioni di italiani. Insomma, un personaggio unico, che anora oggi, nonostante l’età continua ad affascinare intere generazioni.

Di lui ricordiamo alcuni espedienti musicali che hanno contribuito ad innalzare la sua mole di visibilità, come “Azzurro” e “Il ragazzo della Via Gluck“, giusto per citarne alcuni

Adriano Celentano, qual è il suo ex lavoro: nessuno se lo aspettava

Oggi è un’artista famoso in Italia e nel mondo al pari di un cantante della fama di Andrea Bocelli. Il grande “Molleggiatore” italiano, Adriano Celentano continua a far sognare il pubblico, grazie al suo modo di pensare la vita e di sovvertire l’ordine delle cose, traendo vantaggi.

Oltre alla voce storica che tutti conosciamo, reduce da numerosissimi concerti e performances teatrali, chi lo apprezza prima come uomo che come personaggio televisivo non può non sapere quale lavoro svolgeva in precedenza.

Proviamo a mettere da parte la celebrità del personaggio illustre e pensare cosa faceva prima…

Se non ci riuscite da soli, vi sveliamo tutto noi! Ebbene sì, avete mai notato quel dettaglio che indossa sempre al polso della mano, durante le sue dirette televisive?

Si tratta anche di una sua eterna passione. Ebbene, il “Molleggiatore”, nel lontano passato era titolare di una bottega per orologi e da allora, questo interesse che ne fa di lui un uomo ancor più affascinante se l’è portato dietro nel tempo.