Salvatore Esposito, l’addio a “Gomorra”: in arrivo clamorose novità

Salvatore Esposito, in arrivo la quinta ed ultima stagione di Gomorra, ma anche tanti cambiamenti. L’addio doloroso a “Genny” e le clamorose novità

Periodo di cambiamenti e grande produzione per Salvatore Esposito, che è pronto a lasciare definitivamente il suo personaggio “Gennaro Savastano” nella quinta ed ultima stagione di “Gomorra“.

Esperienza raccontata in un post su Instagram che ha fatto il giro del web, restituendo il dolore di abbandonare il ruolo così importante, trampolino per dimostrare le sue doti di recitazione.

Il Cinema è da sempre una passione che anima l’attore rivelazione della serie tv, dove ha intrapreso una netta svolta per il suo sempre più autorevole percorso. Proprio come “Genny”, anche l’interprete ha subito una straordinaria evoluzione, spinta propulsiva per i nuovi inaspettati progetti che hanno stupito i fan.

Salvatore Esposito, le inaspettate novità

Si avvicina sempre più la fatidica data che riguarda la quinta ed ultima stagione di “Gomorra“, capitolo finale di una delle serie tv più amate di sempre. L’indice di gradimento ha di gran lunga superato le aspettative, ottenendo anche l’ambito successo internazionale davvero clamoroso.

Stessa sorte dei protagonisti di spicco, come quella di Salvatore Esposito, la cui popolarità è esplosa anche grazie all’interpretazione del personaggio “Gennaro Savastano”, che ha rivelato le sue straordinarie capacità.

Un ruolo che ha dovuto abbandonare in vista del finale della serie tv, per il dolore condiviso su Instagram, ma anche in un’intervista rilasciata a Tv, Sorrisi e Canzoni: “Quando vivi in simbiosi per otto anni con un personaggio diventa la tua nemesi, qualcuno che non vuoi vedere ma dal quale non riesci a staccarti“.

Ma si apre un nuovo ciclo di avventure per l’attore, che ha iniziato le riprese di un film dall’atmosfera decisamente diversa, più leggera e scanzonata, che lo vede al fianco dell’attrice Greta Scarano.

La pellicola, che porta il titolo di “Ultima Cena“, racconta la storia di un camorrista che ricicla denaro attraverso un’attività di ristorazione, quando nell’incontro con un’appassionata chef si affaccia davvero al mondo della cucina, in una storia che ha tutto il sapore del riscatto.

Ma la carriera di Salvatore Esposito prosegue anche per altre forme artistiche e d’espressione: la scrittura. L’attore ha pubblicato il suo primo romanzo, “Lo Sciamano“, che indaga il mondo dell’occulto e dell’esoterismo, attraverso la lente di un detective infallibile.