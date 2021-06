Úrsula Corberó, il sole è accecante ma il suo lato B è folgorante – FOTO

Úrsula Corberó è un’emozione vivente, la perfezione dell’attrice protagonista nella serie “La Casa di Carta” non ha eguali. Il suo lato B folgora i follower.

Protagonista indiscussa della fortunata serie Netflix “La Casa di Carta”, Úrsula Corberó conosciuta anche come Tokyo, stupisce sempre i suoi follower con scatti davvero inaspettati.

L’attrice non ha mai fatto un mistero che la sua passione più grande sia il cinema, fin da piccola Úrsula ha recitato per diverse pubblicità per poi iniziare a studiare dizione all’età di 13 anni. Il suo primo debutto televisivo è stato nel 2002 a Madrid.

Da quel momento l’attrice spagnola ha avuto modo di far valere la sua professionalità in diversi contesti e diversi ruoli cinematografici. La fama di Úrsula è arrivata con il personaggio Tokyo, la serie Netflix è diventata famosa in tutto il mondo ed è giunta alla sua ultima stagione.

La bella spagnola sfoggia un lato B perfetto, i fan sono senza parole

Úrsula Corberó utilizza molto i social, soprattutto Instagram, sulla piattaforma è seguita da 21,2 milioni di persone. Il suo profilo è molto curato e la bella attrice ci tiene ad aggiornarlo spesso.

La vediamo in diversi momenti della giornata e in diversi posti, sempre sorridente, sempre felice di quello che la vita le ha dato.

L’ultimo scatto ha folgorato i suoi follower, Úrsula è in barca, si gode una bella giornata di sole al mare, ed ironicamente scherza con i follower: ” Quello che scrive la didascalia è in vacanza”, come s volesse annunciare al mondo che fosse in vacanza.

Ma non è di certo il fatto che l’attrice sia in vacanza a fare scalpore.

Quello che viene notato in bella vista non è nemmeno il sole caldo e splendente, ma è il suo favoloso lato B che acceca più del sole. Úrsula è in ginocchio sulla prua dell’imbarcazione, indossa un bikini tigrato ed il panorama è davvero un belvedere.

I suoi follower sono letteralmente impazziti, i commenti sono stati milioni così come i cuoricini. L’attrice spagnola continua a fare breccia nel cuore e nella fantasia di milioni di persone.