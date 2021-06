Beauty: Due consigli del quale non potrete fare più a meno

Capita spesso di finire prodotti utili alla beauty routine, oppure di voler cambiare alcuni trucchi rendendoli diversi, ma come si fa?

Lo struccante è un prodotto fondamentale della beauty routine, oltre che ad essere quel prodotto che elimina il trucco prima di andare a letto o quando sbagliamo a truccarci. Cosa succede se abbiamo finito lo struccante e non abbiamo modo di andarlo a comprare? Non andate nel panico, c’è un modo per sostituirlo e struccarsi in fretta. Basta avere a portata di mano un pò di olio di oliva. Applicare su del cotone e passarlo sopra al make-up. Vedrete che verrà via immediatamente. La soluzione oleosa funziona sempre.

Consigli utili quando siete a casa e non avete tutti i prodotti giusti

Sicuramente il consiglio dell’olio tornerà utile a tante donne. Ma cosa succede quando invece abbiano un rossetto lucido di cui amiamo il colore ma lo vorremmo opaco? Facile. Anche in questo caso si può risolvere con velocemente la questione. Basta avere una cipria bianca oppure un ombretto chiaro. Se proprio non avete nessuno dei due, va bene anche un illuminante in polvere bianco. Ne prendete un pò con un pennello e lo applicate piano piano sulle labbra, dopo aver messo il rossetto lucido. Poi utilizzate il dito per picchiettare e spalmare in modo omogeneo la polvere, in modo da non lasciare residui.

Noterete subito che il vostro rossetto preferito è diventato opaco in poco tempo. Dunque, non sempre la risposta è acquistare tanti prodotti diversi per non rimanere mai senza ciò che ci piace. Ma semplicemente bisogna ingegnarsi e conoscere qualche trucchetto che in alcune situazione può davvero fare la differenza. Grazie ad alcuni metodi casalinghi, si possono risolvere tanti problemi urgenti. Ad esempio anche quando finiamo il nostro mascara preferito, non tutte sanno che pasta rovesciare un pò di soluzione salina per occhi all’interno della boccetta per riavere il mascara come nuovo. Oppure anche quando abbiamo le labbra screpolate e con le pellicine. Ci sono due metodi casalinghi efficaci.

Il primo è di utilizzare una bustine di tè verde, dopo averlo preparato, e passarsela sulle labbra per qualche minuto. Vedrete subito che saranno più morbide. Ma se non dovesse funzionare ad eliminare le pellicine, potete provare con il dentifricio. Applicatene una quantità giusta sulle labbra e dopo pochi minuti toglietelo. Addio alle pellicine!