Melissa Satta ha da poco pubblicato uno scatto che ha fatto perdere la testa ai suoi fan: l’outfit e la posa sono davvero incantevoli

La carriera di Melissa Satta vanta di esperienze lavorative che hanno permesso alla modella, originaria della Sardegna, di emergere all’interno del panorama televisivo italiano. Oltre ad aver ricoperto, dal 2005 al 2008, il ruolo di velina mora all’interno del tg di “Striscia la Notizia“, affiancata da Thais Wiggers, la Satta si è anche messa alla prova nelle vesti di conduttrice e di attrice.

La sua ultima esperienza sul grande schermo risale a qualche mese fa. Melissa ha infatti partecipato a “Stasera tutto è possibile“, il format condotto su Rai 2 da Stefano De Martino. I telespettatori, che hanno avuto modo di ritrovarla dopo tanto tempo, non potevano non rimanere incantati dalla sua bellezza. La stessa bellezza che, nell’ultimo scatto apparso su Instagram, le ha fatto guadagnare una valanga di likes.

Melissa Satta, outfit e posa da diva, lo SCATTO che non passa inosservato

Melissa Satta, da qualche anno, è la testimonial di “Compeed“, l’azienda produttrice di cerotti per vesciche, di cui la modella non riesce proprio a far a meno. L’ex velina, d’altronde, è sempre in movimento e non sembra avere un momento di tempo per riposarsi. Che Melissa si dedichi ai propri impegni lavorativi o al piccolo Maddox, la sua routine frenetica e movimentata la costringe a fare ricorso ai cerotti, così da proteggere le parti più delicate dei piedi.

Attraverso una coppia di scatti, la modella ha pubblicizzato il prodotto: “Non saranno un paio di tacchi a fermarci… Io con il mio fedele alleato siamo pronti per uscire!“. Con indosso una giacca a scacchi ed un paio di jeans, Melissa appare più bella che mai. I suoi capelli lunghi, acconciati in una coda, esaltano il viso luminoso ed i lineamenti aggraziati.

“Melissa sei bellissima“, “Che bei capelli“, “Elegante“: il post ha già conquistato oltre 4mila likes ed altrettanti commenti.