Gianni Morandi e “L’allegria” che esplode sui social: inimitabile – FOTO

Gianni Morandi, l’ennesima dimostrazione di positività ed entusiasmo. Il singolo “L’allegria” è già un successo, ed il cantante festeggia così

Non ci sono imitazioni e paragoni quando si parla di Gianni Morandi, che da 60 anni fa sognare i numerosissimi fan con le sue canzoni sempre di successo. Una carriera inarrestabile costellata di successi, che dall’esordio datato 1962 regala grandi emozioni.

Il segreto risiede nella sua voglia costante di rinnovarsi, che gli ha permesso di fondere la sua storia musicale con la contemporaneità, l’esperienza con la curiosità, il tutto filtrato dall’inconfondibile gioia di vivere che da sempre lo contraddistingue.

Una caratteristica tipica di chi ama la vita prima ancora della musica, e che il cantante mette perfettamente in luce nell’ultimo singolo pubblicato, che è già destinato a scalare le classifiche.

Gianni Morandi, la sua iniezione di Allegria

Si chiama “L’allegria” e si prospetta già il tormentone estivo ideale per una ripartenza ottimista e leggera, il singolo di Gianni Morandi firmato da Jovanotti, altro pregevole nome della musica italiana, è già esploso sui social.

Iniezione di entusiasmo che travolge l’ascoltatore, una scossa elettrica che riduce alla danza e che trasmette immediato desiderio di libertà. “Quant’è bella l’allegria, devo ricordarmelo“, sono le parole recitate nel brano dal cantante, che ce lo ricorda chiaramente su tutte le piattaforme.

YouTube, dove manca ancora l’attesissimo il video ufficiale, TikTok, dove il cantante è appena approdato in occasione della promozione del singolo, e ovviamente Instagram, dove ha condiviso già un balletto in piscina per un tuffo nel buonumore.

E proprio sulla sua pagina esibisce la sua solita simpatia nell’ultima foto pubblicata, della quale commenta il proprio abbigliamento, “discutibile ma sicuramente allegro“, citando la canzone dell’estate per festeggiare il successo che riscuote.

Una rinascita per il cantante dopo il grave incidente subito, che segna anche la nostra ripresa, sulle scatenate note di “L’allegria”.