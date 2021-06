Ignazio Moser seriamente preoccupato dopo il ritorno dall’Isola dei Famosi

Ignazio Moser, da qualche giorno tornato dall’Isola dei Famosi, ha confessato di essere molto preoccupato. L’ormai ex naufrago ha deciso di condividere con tutti i suoi fan i pensieri che lo stanno tormentando in questi ultimi giorni. Ecco tutti i dettagli.

Ignazio Moser da qualche giorno è ritornato a casa dopo l’esperienza all’Isola dei Famosi. Il fidanzato di Cecilia Rodriguez, però, ha confessato ai suoi fan di essere molto preoccupato.

Dopo mesi di privazioni sull’isola, dunque, Moser sembra proprio che abbia deciso di condividere con i suoi seguaci una delle sue preoccupazioni.

Ignazio Moser in pensiero: ecco qual è il motivo

Il ciclista ha ammesso di essere molto in pensiero per la sua alimentazione. Ha cominciato a mangiare di tutto, ma ha assicurato che presto si rimetterà in forma.

A differenza di come sta facendo ora, Ignazio Moser comincerà a seguire una dieta ben precisa, accompagnata all’allenamento. Come gli altri concorrenti, Ignazio è stato messo in quarantena e, fino ad ora, non può fare nulla, a parte trascorrere il suo tempo sui social.

Il tempo libero Moser lo sta sfruttando per tenere aggiornato il suo profilo che, dopo mesi di assenza, ha bisogno di una rifocillata!

Con i suoi fan, ha anche condiviso il risultato del test per il Covid (negativo).

L’ex naufrago ormai è stanco di stare chiuso in casa e ha l’impressione che l’isola non sia mai finita in realtà.

Una sfida che riuscirà sicuramente a superare, visto il suo passato da sportivo. Il padre, infatti, è il famoso ciclista Francesco Moser. Proprio come il padre, ad un certo punto della sua vita, ha intrapreso la carriera ciclistica, vincendo anche riconoscimenti e premi.

Il successo è arrivato con la partecipazione al Grande Fratello Vip dove tra l’altro ha conosciuto la sua attuale fidanzata Cecilia Rodriguez, sorella della famosa showgirl argentina Belen. Non ci resta che attendere per stare a vedere quando arriverà il momento per lui di godersi la vita dopo settimane di solitudine sulle spiagge dell’Isola dei Famosi.