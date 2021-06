E’ stata insieme a un calciatore e a un dj, com’era e com’è oggi – VIDEO

E’ stata insieme a un calciatore e a un dj, com’era e com’è oggi: il prima e il dopo della favolosa conduttrice Alessia Marcuzzi

Alessia Marcuzzi è una delle conduttrici più amate all’interno del panorama televisivo italiano. Classe 1972, la romana ha esordito collaborando ad una serie di trasmissioni, fino a conquistarsi un ottimo riscontro di pubblico con il programma “Colpo di fulmine”, trasmesso da Italia 1: proprio questo format l’ha definitivamente consacrata come uno dei volti di punta della rete Mediaset.

Sempre su Italia 1, la Marcuzzi ha condotto svariate edizioni di “Festivalbar”, lo show musicale da lei guidato fino al 2002, accanto ad altri famosissimi dello spettacolo. Parallelamente ai successi conseguiti nell’ambito professionale, Alessia è anche diventata mamma di due splendidi figli. Scopriamo insieme tutte le tappe della carriera lavorativa e sentimentale della Marcuzzi.

Com’era e com’è oggi: il prima e il dopo della favolosa Alessia Marcuzzi

Dopo il successo di “Festivalbar”, Alessia Marcuzzi ha assunto un ruolo di spicco all’interno delle reti televisive Mediaset. Nel 2006 è iniziata l’esperienza al “Grande Fratello“, il reality che la conduttrice ha presentato ininterrottamente fino al 2015, anno in cui, per la Marcuzzi, si è presentata una nuova, entusiasmante opportunità: quella di guidare “L’Isola dei Famosi“. Il reality incentrato sulla sopravvivenza la vedrà al timone per ben quattro edizioni, fino al 2019.

Dal 2018, la Marcuzzi è anche tornata a condurre “Le Iene“, il format di Italia 1 che aveva presentato fino al 2005. Da non tralasciare, inoltre, l’esperienza di “Temptation Island“, che la Marcuzzi ha condotto egregiamente in entrambe le versioni “vip” e “nip”, nel 2019 e nel 2020.

Accanto ai successi nell’ambito lavorativo, Alessia è cresciuta ed è maturata anche dal punto di vista sentimentale, avendo attraversato una serie di vicissitudini che l’hanno resa la donna che attualmente è. La conduttrice ha avuto nel 2001 il suo primo figlio, Tommaso, dal calciatore Simone Inzaghi, dal quale si è separata tre anni dopo. Nel 2011 è nata la sua secondogenita Mia, frutto dell’amore con Francesco Facchinetti: la loro relazione, tuttavia, si interruppe appena un anno dopo. Dal 2014, Alessia è sposata con il produttore Paolo Calabresi Marconi.

Una carriera stellare accompagnata da tanti successi a livello familiare e personale. Alessia Marcuzzi è davvero una delle conduttrici più amate e richieste della tv italiana.