Michele Merlo, lo sfogo straziante di papà Domenico: “Non tornerà mai più”

Michele Merlo, le ultime parole di papà Domenico per il figlio scomparso prematuramente: “Ci sarà tempo per capire ma non tornerà mai più”

Visualizza questo post su Instagram U n p o s t c o n d i v i s o da M i c h el e M e r l o (@ m i c h e l e m e r lo )

Michele Merlo è scomparso solo la settimana scorsa e il dolore della sua morte ad oggi, che c’è stato l’ultimo saluto, è più vivo che mai. L’ex cantante di Amici di Maria De Filippi ha perso prematuramente la vita a causa di una leucemia fulminante che non gli ha dato tregua. Cinque giorni prima pubblicava la foto di un tramonto, dicendo di volerne uno ma di stare troppo male per uscire, e cinque giorni dopo la sua vita è terminata in una stanza d’ospedale.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> “Maschile Singolare” racconta l’indipendenza e l’importanza dell’amore (per se stessi)

Michele Merlo, una terribile tragedia. Le parole di papà Domenico

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)

Non si può spiegare il dolore della sua famiglia, dei suoi amici, della sua fidanzata e dei suoi fans che ad oggi piangono la sua scomparsa. Suo padre Domenico ha rilasciato delle dichiarazioni a La Repubblica, in merito a questa faccenda: “Per tutto il resto ci sarà tempo per capire tanto Michele è lì e nessuno ce lo potrà più portare indietro” sono queste le parole strazianti di suo padre, che sta provando un dolore inspiegabile in questi giorni. Aveva solo 27 anni il suo bambino e tutta la vita davanti, tantissimi sogni che voleva realizzare e che non hanno potuto vedere la luce del sole. Lo scorso anno avrebbe dovuto fare un tour che, per via del covid, era stato rimandato e i suoi fans adesso conservano il biglietto di quel concerto che non potrà mai avere vita.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Sangiovanni a Verissimo: si racconta: “Io? Sono sempre stato diverso”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michele Merlo (@michelemerlo)

Numerosi i messaggi di cordoglio e di vicinanza alla sua famiglia, che più di tutti deve fare i conti con questo grave lutto.