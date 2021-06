Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, aria di crisi? Il commento che solleva il dubbio

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli sono una coppia molto affiatata dello spettacolo italiano. Un commento su Instagram ha sollevato il velo del dubbio sulla loro relazione

Il famoso mattatore televisivo Paolo Bonolis è stato sposato dal 1983 al 1988 con la psicologa statunitense Diane Zoeller. Da quella relazione sono nati i suoi figli maggiori Stefano e Martina. Successivamente è diventato noto il rapporto con la showgirl Laura Freddi, con la quale ha mantenuto legami di stima e affetto.

Dal 1997 è insieme a Sonia Bruganelli. Li tiene uniti un grande amore, culminato nel 2002 nel matrimonio e che ha portato alla nascita di tre figli: Silvia, Davide e Adele. I due rappresentano una delle coppie più affiatate dello spettacolo italiano. Sonia collabora attivamente dietro le quinte dei programmi di maggior successo del marito e sta per cimentarsi in prima persona in un progetto ambito sul piccolo schermo, divenendo una delle opinioniste di punta del programma “Grande Fratello Vip 6”. Paolo Bonolis l’ha sempre supportata e difesa. Spesso, infatti, la donna è stata oggetto di attacchi da parte di haters sul web, infastiditi dall’ostentamento dei suoi beni di lusso.

Proprio da internet arriva un’indiscrezione che ha sollevato il velo del dubbio sul loro rapporto. Cosa è accaduto?

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli: il dubbio sul loro rapporto

Sonia Bruganelli è molto attiva sui social network, decisamente in maniera maggiore rispetto al marito che centellina i post sul profilo personale.

L’imprenditrice e produttrice televisiva, invece, usa Instagram come una finestra aperta sul suo mondo, in cui racconta al pubblico i suoi progetti lavorativi e offre uno scorcio della sua vita privata, la famiglia, le vacanze e i piccoli “peccatucci” di shopping.

Un post recentemente condiviso, accompagnato da una didascalia singolare, ha suscitato un po’ di clamore. La Bruganelli ha immortalato uno splendido panorama, il mare che si perde all’orizzonte e un promontorio in lontananza; ha scritto: “Libertà e amore sono una cosa sola. Ho sempre scelto di amare chi la pensava come me”. Tutto accompagnato da un hashtag curioso: #dedicato.

I follower si sono scatenati alla ricerca di un significato nascosto. C’è chi ha commentato: “Ex marito… Perché? Non sta più con Bonolis?”. Sonia Bruganelli è quindi intervenuta a difendere la propria intimità: “Non rispondo a queste domande”.

Si è generato un vespaio tra chi ha difeso a spada tratta la moglie di Bonolis, sostenendo quanto determinate intromissioni nella privacy altrui siano inopportune, e chi, invece, ha replicato: “Visto che posti il tuo privato sui social, te lo devi aspettare”, “Essere un personaggio pubblico, comporta anche questo, che le vengano fatte delle domande “poco gradite”.

A quanto pare si tratta semplicemente di un fuoco di paglia, abbastanza ardente, però, da aver messo in allarme i fan della coppia.