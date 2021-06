Alberto Matano innamorato: lo rivela così

Alberto Matano innamorato; il giornalista RAI infatti non trattiene più l’emozione e lo rivela così, i fans sono curiosi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alberto Matano (@albertomatano)

Più sorridente che mai appare Alberto Matano, il giornalista RAI che da anni si occupa della conduzione ogni pomeriggio de “La Vita in Diretta” sulla prima rete. Nel suo ultimo post che risale a poche ore fa, foto che lo immortalano in tutta la sua forma fisica ha riportato alcuni stralci dell’intervista che ha rilasciato per il settimanale “Chi”.

“Sono la rockstar del giornalismo educato” così esordisce Matano proprio nell’intervista, una definizione che i follower apprezzano e che reputano sia davvero azzeccata. Il giornalista dichiara di non vedere l’ora di ricominciare a settembre svelando la squadra che lo seguirà in questa avventura.

Alberto Matano, l’amore è nell’aria

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alberto Matano (@albertomatano)

Ma non sarebbe l’unica novità, Matano infatti avrebbe svelato di essere innamorato ed i fans sono davvero curiosi di saperne di più.

“Questo stato di serenità, al di là di qualsiasi risultato, è legato anche e soprattutto all’amore” questo è quanto dichiarato dal giornalista sempre su “Chi”. Non fa nomi, ma ammette che coltiva questo sentimento da un anno “Il mio cuore batte sempre. Non è cambiato nulla da un anno a questa parte e se ci dovessero essere delle novità sarò il primo a farlo sapere”.

Da sempre una persona molto riservata, Matano ammette che essere personaggi noti non vuol dire essere circondati da amici e tiene a precisare come abbia mantenuto quei pochi ma validi legami con persone con le quali si conosce da sempre.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alberto Matano (@albertomatano)

“Ho un grande amico, dai tempi del liceo, Salvatore. E’ diventato papà da non molto e la nascita di suo figlio è una gioia anche per me. E poi c’è la mia famiglia, il vero centro della mia vita”.