Il significato di “0 Passi”, il singolo di successo di Deddy

La sua storia ha commosso e appassionato il pubblico di Amici, ora Deddy continua a raccogliere ciò che ha seminato. Il successo del suo singolo “0 passi” ne è una prova

Finalista dell’ultima edizione di Amici, il giovane Deddy ha conquistato il pubblico con la sua determinazione e forza di volontà. Attraverso il talent ha potuto frequentare le tanto desiderate lezioni di canto che non si è mai potuto permettere e salire finalmente sul palco. Deddy scrive i suoi brani attraverso i quali non ha paura di mostrare le proprie fragilità e i propri sentimenti. Durante il suo percorso ha presentato il singolo “Il cielo contromano” che ha conquistato il disco di platino e dal quale prende il titolo il suo EP di debutto. Con l’avvicinarsi della stagione estiva è però “0 passi” il suo brano più ascoltato.

Il significato di 0 Passi, il singolo di Deddy

Tra i singoli presentati nel corso del serale di Amici c’è “0 Passi” che ha da subito coinvolto il pubblico. Un brano perfetto per l’estate, che trasmette una sensazione di leggerezza e spensieratezza come solo un giovane amore è in grado di fare.

Deddy in “0 Passi” descrive il desiderio di restare accanto alla persona amata, per la quale prova un sentimento tale da sentirla parte di sé. “Vorrei ballare in mezzo a questa strada insieme a te / Baciarti sotto la pioggia e stringerti un’altra volta / Vorrei fermare le macchine, la gente e i rumori / Per bloccare quello che sento, urlarti quanto ti sento“, canta nella strofa.

Tra gli autori del brano c’è un’ex allieva del talent, Giordana Angi, con la quale Deddy sta continuando a collaborare. La canzone sembra cucita su misura per lui che, sebbene non abbia un estensione vocale notevole, riesce a personalizzare ogni pezzo rendendolo perfetto per le proprie corde. L’intenzione con il quale approccia la sua musica è ciò che più ha colpito durante la sua esperienza nella scuola, dove è riuscito a trovare una sua personalità artistica.

“0 Passi“, contenuto nell’EP “Il cielo contromano“, è stato ufficializzato disco di platino. “Mi state regalando delle gioie immense” -ha scritto il giovane annunciando la notizia- “grazie a voi e a chi ha permesso che potesse accadere. Siete speciali“.