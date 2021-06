Amadeus nella sua vita privata. Il dettaglio sul soprannome che gli ha dato la moglie Giovanna, conoscete qual è? Tutti i dettagli

Giovanna Civitillo, la moglie di Amadeus, di recente si è raccontata in una lunga intervista a Tv sorrisi e canzoni e si è lasciata decisamente andare. Ha rivelato, infatti, tanti aneddoti sulla sua vita privata con il marito. Piccole chicche che il pubblico ed i fan ancora non conoscevamo.

Ha rivelato in primis il perché del profilo social condiviso. Una curiosità che frulla nella testa da tempo a tutti quelli che seguono Giovanna e Amadeus su Instagram.

“È divertente. Non lo dividerei mai – ha spiegato la donna – Mi toccherebbe gestirne due, il mio e il suo, perché Ama ai social non si avvicina proprio. Dovrei fare un doppio lavoro: ma chi me lo fa fare?”.

Amadeus, ecco come Giovanna lo chiama a casa

Tra le tante cose che Giovanna Civitillo ha svelato su di lei, ma soprattutto sul marito, anche il soprannome che lei gli ha dato. Sapete come lo chiama nel privato? Sophia Loren. Forse nessuno avrebbe immaginato questa risposta ma c’è un motivo ben preciso al perché la moglie di Amadeus ha deciso di etichettarlo così.

Quando devono prepararsi per uscire, sembra strano a dirsi, ma è lei la più veloce della coppia. In 15 minuti lei riesce a fare la doccia, vestirsi e prepararsi. Il marito, invece, ha bisogno di moltissimo tempo. Ama fare tutto con calma il presentatore siciliano e ha bisogno dei suoi tempi.

“Lui alle 7 è già in piedi perché ha bisogno di tre ore per prepararsi – ha svelato Giovanna – Lo chiamo Sophia Loren, sembra una diva che si sistema per una gran serata. Fa tutto con calma”.

Ecco il perché di questo soprannome così sui generis. Forse nessuno lo avrebbe detto ma il conduttore de “I soliti ignoti” ha bisogno di tranquillità. Anche se è abituato a “correre” in tv per rispettare orari e scalette, a casa preferisce rilassarsi e fare tutto con calma.