Gigi D’Alessio ignora le parole della Tatangelo ed esce allo scoperto. Nuova fiamma per lui

Gigi D’Alessio. Il noto cantante partenopeo ha chiuso l’anno scorso la sua relazione con la collega Anna Tatangelo. Cosa si sa sul suo nuovo amore?

Poco prima che il nostro paese fosse sconvolto dalla notizia della diffusione del contagio da Coronavirus, in Italia teneva banco un’informazione di tutt’altra tipologia. Le pagine dei rotocalchi rosa erano invase, infatti, dalle dichiarazioni, avvenute tramite comunicato ufficiale, che riguardavano la fine della relazione tra i famosi cantanti Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo.

Lui lasciò la moglie, Carmela Barbato (madre dei suoi tre figli Claudio, Ilaria e Luca), iniziando una nuova vita insieme alla collega di venti anni più giovane. Anche la loro storia, purtroppo, è giunta al capolinea dopo 15 anni. Nel frattempo sono divenuti genitori del piccolo Andrea, nato il 31 marzo 2010.

A distanza di mesi, Anna Tatangelo ha squarciato il velo del mistero e ha parlato per la prima volta apertamente del rapporto finito. Lo ha fatto davanti alle telecamere di “Belve”, programma condotto da Francesca Fagnani.

“Della vita insieme? Non mi manca nulla” – ha detto nei confronti di Gigi D’Alessio. Tempo prima, il cantante partenopeo minimizzò sulla differenza d’età con la compagna dicendo che fosse una 20enne sulla carta ma di “40 anni in testa”. Riprendendo questa frase, la Tatangelo ha poi proseguito: “Il problema è che io avevo 40 anni e lui ne aveva 20… lui è rimasto sempre di 20 però. Se n’è andata l’Anna malinconica che faceva la donnina per mostrare anni in più”.

Come avrà reagito D’Alessio a queste parole?

Gigi D’Alessio volta pagina. Chi è la sua nuova fiamma

Gigi D’Alessio, a quanto pare, ha totalmente ignorato le parole dell’ex compagna.

Tramite le sue Instagram Stories, si apprende che al momento è super impegnato e presente nelle vesti di papà. Ha festeggiato da pochissimo il suo ultimogenito, Andrea (avuto proprio insieme alla Tatangelo) che ha superato gli esami di quinta elementare. “Sono orgoglioso di te” – scrive pubblicamente – “ora sei pronto per un nuovo capitolo della tua vita”.

Ormai non è più un mistero che il cantante napoletano abbia totalmente voltato pagina in campo amoroso e sia impegnato in una relazione.

La sua nuova fiamma si chiama Denise D’Esposito ed è una giovanissima avvocatessa: ha 28 anni (nata il 19 Novembre 1992), 25 in meno di D’Alessio. Galeotta è stata una vacanza a Capri dove si sono conosciuti al termine di un’esibizione del cantautore.

Sembrerebbe che anche la Tatangelo non sia più single. Il nuovo compagno è stato individuato in Livio Cori, cantante e attore di “Gomorra”. Proprio durante “Belve” ha detto: “Innamorata è un parolone, però sto bene”.