E’ uno spettacolo sensazionale quello provocato dall’avvolgente bianco su Cristina Buccino pronunciando la sua meravigliosa fisicità.

Due milioni e mezzo di follower, bellezza incontrastata ma ache tanto spirito d’iniziativa, sono questi i punti forti che sostengono di giorno in giorno la ben quotata immagine di una delle influencer italiane più celebri, Cristina Buccino. A contaminare con successo il suo profilo Instagram di Cristina, che appare come un suggestivo quadro made in Italy sullo sfondo di paesaggi desiderabili, abiti eleganti e varie preziosità, sono senza dubbio il frutto del suo duraturo percorso nel mondo della moda e dello spettacolo.

Classe 1985, di origini calabresi e dal fascino dunque mediterraneo, la Buccino si trova quest’oggi in una località di fama internazionale, ambita tra l’altro da molte altre celebrità in questo particolare periodo dell’anno. L’influencer sarà avvolta, per un’occasione speciale, in un abito perla che pronuncerà ancor di più tutta la sua bellezza.

Cristina Buccino, avvolta di bianco e lo spettacolo proibito ai deboli di cuore

