“Look perfetto”, Elisa D’Ospina è la tifosa più sensuale: allo stadio vince lei – FOTO

La modella curvy ieri sera allo Stadio Olimpico ha tifato Azzurri ma ha anche stregato gli spalti con la sua prorompente bellezza.

Si tratta di una delle tutor più belle di sempre, classe 1983 ed un fascino magnetico che la contraddistingue rispetto alla concorrenza. Elisa D’Ospina a “Detto Fatto” insegnava alle donne “curvy” il portamento corretto per potersi valorizzare al meglio, e lo sa bene lei da sempre modella per importanti case di moda.

Vicentina di nascita ma cittadina del mondo di adozione, Elisa è un vulcano di energia che traspare in ogni scatto postato nella sua colorata pagina Instagram dove conta una folta community sempre in crescita. Ieri ha estasiato ancora una volta con una foto…vincente!

Elisa D’Ospina è un tripudio di curve esplosive: gli occhi tutti per lei

Ieri gli Azzurri hanno battuto la Svizzera per 3 a 0, una vittoria che ha ancora una volta emozionato moltissimi tifosi che hanno assistito alla partita. C’è anche chi non è rimasto a guardarla a casa alla tv, ma ha preferito andare direttamente all’Olimpico per essere in prima linea e dimostrare la propria energia.

La D’Ospina è da sempre una tifosa accanita e ieri si è presentata alla partita con tanto di bandiera e guance colorate con i colori nazionali. Ha catturato gli spalti però con la sua avvenenza, shorts in jeans e un body blu molto attillato con fantasia a stelle il cui corpetto a balconcino enfatizzava la scollatura a dir poco generosa.

Una fan le scrive “Look perfetto!”, Elisa è un incanto per gli occhi ed il cuore, vince come la tifosa più bella della serata per la sua solarità che traspare nello sguardo felice e per la femminilità mai ostentata ma esibita come tratto distintivo che la fa emergere in ogni contesto.