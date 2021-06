“Una forza della natura”, Alba Parietti resiste e vince il problema: sontuosa – VIDEO

Una sofferente Alba Parietti resiste al dolore dell’operazione più complicata della sua vita: i fan la incoraggiano, lei non tradisce.

E’ un’Alba Parietti in enorme difficoltà, quella a cui ammiriamo. L’opinionista tv ha riscontrato di recente, un problema di non poco conto che ha fatto preoccupare tutti in famiglia e non solo.

I fan sono lì a donarle il coraggio e la pazienza che lei sembra raggirare tra rime ironiche e un fisico di alto livello che regge ancora ad onde d’urto di questo genere. Non è certamente un bel periodo, quello che la nostra Parietti attraversa.

In seguito ad una tac ortopedica, la madre di Francesco Oppini, ex gieffino e grande amico del vincitore del Grande Fratello Tommaso Zorzi ha riassaporato quei dolori, simili ad un parto.

La conduttrice torinese è dovuta ricorrere ad uno specialista di fama per risolvere il problema: vediamo insieme di cosa si tratta

Alba Parietti preda del dolore: la reazione

Solo Alba Parietti potrebbe spiegare a tutti, il problema che l’ha riguardata in questi giorni. La madre di Oppini ha utilizzato la sua pagina di Instagram per immortalare le immagini video di una sofferenza quasi atroce.

L’ex conduttrice di “Macao” dimostra di saper resistere all’operazione, alla quale si è dovuta sottoporre per risolvere il problema. Si tratta di “fascite“, ovvero un accrescimento anomalo del tessuto connettivo che va dal tallone al piede.

Il Dottor Tucci è lo specialista al quale la Parietti ha affidato il suo destino, con l’obiettivo di corregere l’imperfezione e fornire nuovamente protezione e sostegno nel ricongiungimento dei muscoli.

La reazione di Alba ha impressionato il web, che l’ha definita una vera e propria “forza della natura”. Un “calcio” alle critiche di haters e detrattori che solitamente non perdono occasione per mandare “frecciatine” gratuite alla vip torinese.

La showgirl 59enne mostra un dècollète impeccabile in primo piano, tra ululati e qualche battuta ironica, dimostrando a tutti che per abbatterla fisicamente e psicologicamente ci vuole ben altro.