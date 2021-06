Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo hanno preso strade diverse ma che fine ha fatto la loro casa dopo la separazione? I dettagli

Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo sono stati per molti anni una delle coppie più amate dal pubblico italiano. La loro empatia e complicità li hanno resi due persone uniche ma anche le cose più belle prima o poi finiscono.

I due si sono lasciati un anno fa, lasciandosi alle spalle un matrimonio e una storia d’amore intensa. Oggi a distanza di un anno dalla separazione qual è il rapporto tra i cantanti?

Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo: che fine ha fatto la loro casa?

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio hanno condiviso tanti momenti insieme, dal lavoro al loro amore, fino alla nascita del loro figlio Andrea che oggi ha undici anni. La famiglia, prima della separazione, viveva in una casa meravigliosa da tutti chiamata con il nome Amorilandia.

La villa è situata in una delle zone residenziali più belle della Capitale. All’interno non manca nulla, la casa ha tutti i confort tra cui una piscina e un giardino enorme. Tre piani di pura bellezza in una cornice tra lo stile classico e moderno, con pareti bianche luminose arredata con dei mobili antichi.

Prima della rottura la casa accoglieva una moltitudine di persone, tra banchetti e feste organizzate dai due artisti. Spesso, infatti, il nido d’amore si riduceva ad una villa per celebrazioni.

Sembra che questo sia stato uno dei motivi di separazione della coppia che non aveva più un momento di intimità. Non solo, la loro vita negli ultimi tempi è stata molto frenetica soprattutto quella di Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo ha sofferto molto per questo.

Oggi il loro è un rapporto civile, padre e madre di un meraviglioso bambino che dà loro tante soddisfazioni e li rende orgogliosi e felici. Ognuno si è rifatto una vita ma i due non perdono occasione di trascorrere del tempo insieme ad Andrea.