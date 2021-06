“I Fatti vostri”, addio a Giancarlo Magalli. Il commento sulla nuova presentatrice

“I Fatti vostri”. Il conduttore Giancarlo Magalli ha lasciato tutti sgomenti con la notizia del suo addio al programma. Cosa pensa della nuova presentatrice

Fine di un’era per quanto riguarda il popolare e longevo programma “I Fatti Vostri”. Ha lasciato tutti senza parole la notizia dell’addio definitivo dello storico conduttore Giancarlo Magalli.

La trasmissione che va in onda su Rai 2 è in attività da più di 30 anni. Nata da un’idea del regista e autore Michele Guardì, la prima puntata venne alla luce il 3 dicembre 1990. Il primo conduttore a prenderne il timone fu il compianto Fabrizio Frizzi; al suo fianco c’era già Magalli che lo sostituì completamente in un secondo momento.

“I Fatti Vostri”. Le parole di Giancarlo Magalli sul futuro della trasmissione

Classe 1947, dopo 20 anni di servizio, il presentatore ha annunciato il suo abbandono. In in’intervista rilasciata al magazine Nuovo tv; ha, infatti, dichiarato: “Sono io che ho chiesto di non rifare più ‘I Fatti Vostri’. Sono stanco, lo faccio da 21 anni. Avevo proposto di fare una staffetta e passare il timone a dicembre ma non è stato possibile”.

Gli ultimi periodi della sua permanenza sono stati segnati dalle polemiche che hanno interessato alcuni suoi colleghi, i quali hanno preferito allontanarsi piuttosto che continuare a lavorare in un clima ostico. Ha riempito le pagine dei rotocalchi la continua querelle con Adriana Volpe (nuova opinionista del “Grande Fratello Vip”) e il cantante Marcello Cirillo.

Qualche settimana fa era stato annunciato un altro sostanziale cambiamento in seno alla conduzione che interessava, però, Samanta Togni. “L’esperienza a ‘I Fatti Vostri’ e il rapporto umano e professionale con Giancarlo Magalli mi hanno fatta crescere – ha detto la ballerina e presentatrice – “però ho deciso di non tornare il prossimo anno”.

L’abbandono di Giancarlo Magalli ha stravolto totalmente il volto del programma che tornerà dal prossimo 10 Settembre. Anna Falchi prenderà il timone, affiancata da Emanuela Aureli, Salvo Sottile e Mary Segneri.

Cosa pensa l’ex presentatore della decisione di essere stato sostituito dalla bellissima ed energica attrice di origini fonlandesi? Non sembra troppo convinto: “Parlatene con chi l’ha scelta”.