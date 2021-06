Ilenia Lazzarin e la FOTO dell’ecografia. I fan si complimentano ma un particolare non sfugge

Ilenia Lazzarin ha pubblicato uno scatto dell’ecografia, facendo un annuncio clamoroso ai followers: un particolare non sfugge

Ilenia Lazzarin, amatissima conduttrice e attrice di “Un posto al sole”, ha da poco fatto un annuncio che ha lasciato gli utenti di stucco. L’interprete di Viola Bruni, dal 2001, è nel cast della celebre soap opera di Rai 3. L’ultima apparizione del suo personaggio, tuttavia, risale allo scorso settembre. A fronte delle domande insistenti dei fan, l’attrice ha risposto così in merito al futuro di Viola: “Potrei non tornare più o potrebbero chiamarmi il mese prossimo“.

La Lazzarin, nell’attesa che la situazione lavorativa si delinei, continua a rimanere in contatto con gli utenti che la seguono, che proprio oggi hanno ricevuto una notizia strepitosa. Ilenia ha infatti pubblicato la foto di un’ecografia, in cui si vedono chiaramente due gemelli. I fan sono andati in escandescenza di fronte al post, ma un particolare non poteva sfuggire alla loro attenzione. Cosa è successo davvero?

Ilenia Lazzarin e la FOTO dell’ecografia: un particolare non sfugge

L’annuncio di Ilenia Lazzarin ha spiazzato i numerosi fan che la seguono. L’attrice di “Un posto al sole”, alcune ore fa, ha pubblicato la foto di un’ecografia, in cui si vedono chiaramente due gemelli. I followers hanno immediatamente pensato che la conduttrice fosse in dolce attesa. “Abbiamo avuto una grande sorpresa! Questi due stanno lì da 7 settimane uno nascosto dietro l’altro…“, ha scritto la Lazzarin, ma qualcosa non tornava agli utenti.

Pochi mesi fa, infatti, l’attrice aveva annunciato la separazione dal marito Roberto Palmieri, dal quale, nel dicembre del 2018, aveva avuto suo figlio Raoul. I followers, che inizialmente non avevano capito la natura del post, hanno poi trovato le risposte che cercavano nella conclusione della didascalia: “Non sappiamo se maschietti o femminucce […]. Sinceramente non sappiamo nemmeno chi siano i genitori e di chi sia quest’ecografia“. Con queste parole, l’interprete di Viola Bruni ha ammesso lo scherzo ai fan, che al principio erano rimasti disorientati.

La finta ecografia di Ilenia Lazzarin è stata notevolmente apprezzata dagli utenti, che inizialmente erano caduti nel tranello. “Vediamo chi legge fino alla fine“, ha chiosato l’attrice, che si è molto divertita nel creare questo siparietto.