“Onorevole splendore”, Augusta Montaruli e un sorriso folgorante: raggiante – FOTO

Augusta Montaruli sfoggia un primo piano sfavillante con un sorriso che accentua la sua delicatezza: splendida.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Augusta Anita Laura Montaruli (@augustamontaruli)

L’onorevole deputata della Camera, della XVIII Legislatura parlamentare ha appena condiviso un post sui social che lascia intravedere il meglio per i suoi concittadini.

Parliamo di Augusta Montaruli, un volto politico, alle dipendenze del governo Draghi e membro della Camera dei Deputati dal 2018. Laureata in Giurisprudenza dimostra di avere un enorme affiatamento con le leggi, sempre in lotta per l’ottenimento dei diritti.

Nell’ultimo post su Instagram lanciato dalla torinese, una delle leader del partito di “Forza Italia” si parla di un argomento di attualità politica che riguarda un po’ tutti noi. Il governo del premier attuale ha disposto l’obbligo del “Green Pass“, per la partecipazione alle cerimonie di massa.

Un concetto che non sposa i canoni di pensiero della Montaruli, la quale ha deciso di prendere in mano la situazione e allontanare gli italiani da una “mentalità liberticida”

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> “Chi l’ha visto?”, Denise Pipitone: parla la donna della nuova foto

Augusta Montaruli, come un raggio di sole che penetra nel cuore della speranza

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Augusta Anita Laura Montaruli (@augustamontaruli)

NON PERDERTI ANCHE —> Rosaria Cannavò celebra l’Italia: “Sì, lo so che sono due p..”. I commenti si sprecano – FOTO

La decisione sulla proroga dello stato di emergenza nel Belpaese è una condizione che non giova affatto ai cittadini italiani.

Parole e musica per le orecchie di Augusta Montaruli, la deputata parlamentare di “Forza Italia”. L’esponente della XVIII Legislatura italiana ha fatto sapere ai suoi fan di non essere per nulla d’accordo sulla decisione del governo di ritardare la ripresa dell’economia.

La soluzione al problema per Augusta è tutta nel suo radioso sorriso, una risultante perseverante nel modo personale di fare politica. Così, la deputata di centrodestra prepara l’assalto alle ingiustizie della legislatura con il lavoro e la dedizione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Augusta Anita Laura Montaruli (@augustamontaruli)

Nell’ultima uscita su Instagram vediamo l’avvocato impegnarsi a fondo per la buona riuscita della “missione”, all’interno del suo ufficio. A far innamorare ancor più i suoi fan è una raggiante bellezza che attraverso gli occhi vi penetra come un raggio di sole nel cuore.