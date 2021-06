Levante racconta “l’elenco della sua felicità”: il regalo più bello che emoziona – FOTO

Dopo tanta sofferenza legata alla reclusione forzata con la pandemia, finalmente si torna a vivere. La cantante ha dato ai fan la notizia che tutti aspettavano.

Solo pochi giorni fa la cantante siciliana si trovava a Ragusa per la presentazione della sua ultima uscita editoriale, sorrideva felice nella foto che la ritraeva con in mano “E questo cuore non mente”. Scriveva Levante a margine, una didascalia emozionata ed emozionante per i suoi fan:

“A tutti i bambini del mondo. A quelli che sono guariti e a quelli che scopriranno di dover guarire. Buon viaggio intergalattico a questo terzo romanzo. Piango di gioia 💚”.

Tanta felicità quindi per lei in questo momento, aumentata esponenzialmente anche dall’ultima novità comunicata alla community solo poche ore fa, quasi con un filo di voce e tanta commozione. Scopriamo di cosa si tratta.

Levante dà l’annuncio più bello: “Si riparte”

La cantante sulla sua pagina Instagram ha condiviso una notizia che in tanti attendevano: dopo mesi di reclusione e sospensione di tutte le attività ludiche e gli spettacoli, anche lei riparte con il suo tour “Levante: dall’alba al tramonto. Live”.

La concitazione è alle stelle tanto che il messaggio che riesce a scrivere per comunicare il tutto è questo: “RAGAZZI. Ecco l’elenco della mia felicità” con il calendario delle date programmate.

Si parte domenica 11 luglio 2021 ad Arco in provincia di Trento e si termina venerdì 11 settembre al Teatro le Cascine a Firenze. I biglietti delle date annunciate saranno disponibili online a partire da oggi alle ore 14.00 e nei punti vendita a partire da martedì 22 giugno 2021 alle ore 14.00.

In molti non sono riusciti a contenere la felicità della notizia e tra i messaggi al post si legge anche un urlato e chiassoso: “Ma cosa sei! ❤️”. In molti staranno facendo il conto alla rovescia per la ripartenza, la gioia è palpabile nell’aria.