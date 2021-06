Annalisa diventa fonte di assoluta meraviglia, pubblica in maniera inedita le nuove date del tour “NUDA 10” ed esalta i suoi fan.

A pochi giorni dalla fragorosa uscita di “Movimento Lento” e dei suoi passi di danza divenuti ormai virali sulla piattaforma social di Tik Tok, la grintosa Annalisa condivide con i suoi fan in maniera inedita le nuove date e tappe del tour “NUDA 10“.

La tournée si svolgerà in moltissime località italiane nel corso di quest’estate 2021, a partire dalla fine del mese di giugno proseguendo ad oltranza sino ai primi giorni di settembre. E, da non sottovalutare, al momento i suoi ascoltatori sembrano ormai non essere più nella pelle. “Non vedo l’ora“, scriveranno in molti di seguito alla bellissima istantanea pubblicata pochi istanti fa su Instagram dall’artista di origini liguri.

Annalisa, meraviglia per le date inedite del nuovo tour “NUDA 10”: “ci siamo!”

La cantante si mostra comodamente adagiata su un tetto, un vestito blu notte elegante e sportivo al tempo stesso, e lo sguardo verso l’orizzonte. “Nuove date del NUDA10 Open Air in vista 🙌🏼“, scrive orgogliosamente in didascalia Annalisa, non celando la sua emozione ed informando i suoi fan a tal proposito.

L’avventura avrà inizio il 24 giugno a Roma, più precisamente a Piazza del Popolo (UEFA EURO 2020). A seguire il prossimo 23 luglio a Vigevano, presso il Castello Sforzesco; mentre il 24 luglio a Zevio, Castello. Una pausa di tre giorni e poi si riparte nuovamente il 27 luglio a Bari, Monopoli al Tink Tank (Festival Costa dei Trulli). Mentre il 30 luglio ad Azzano Decimo, alla Fiera della Musica; ed il 31 luglio nella città di Treno, al Trento Summer Festival. Per concludere l’ultima data sarà l’11 settembre a Codigoro, nei pressi del Codishow Parco. All’entusiasmo della cantante si aggiungerà presto quello dei suoi futuri ospiti: “Ci siamo!🔥❤️❤️“.

Infine per scoprire ulteriori informazioni sull’evento, dettagli e procedere direttamente con l’acquisto delle prevendite in tempo record, Annalisa rimanda attraverso il contenuto appena condiviso alle storie di un altro profilo Instagram. Quello di: @friendsandpartners, azienda volta appositamente all’organizzazione in sicurezza di eventi e concerti.