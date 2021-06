Un Posto al Sole anticipazioni 18 giugno: svolta importante per Clara

Un Posto al Sole, anticipazioni della prossima puntata che andrà in onda domani sera. Da dopo il stato il rapimento Roberto Ferri ha deciso di fidarsi di Lara, lo stesso però non si può dire della imprenditrice Marina Giordano

Lara Martinelli è riuscita a guadagnarsi la fiducia di Roberto Ferri dopo quello che è accaduto con Pietro Abate. Quello che non sa è che forse è ancora vittima di un inganno: infatti, mentre era in ospedale, ha fatto una chiamata piuttosto sospetta. Lara sembra decisa a portare Roberto dalla sua parte: metterlo contro Marina, infatti, potrebbe essere l’arma migliore per distruggere i Cantieri dall’interno. Roberto potrebbe cadere nell’ennesima trappola: è davvero difficile capire di chi fidarsi in questo periodo così particolare e forse avrebbe fatto bene ad assecondare Marina.

Un Posto al Sole, anticipazioni della puntata di domani

Alberto e Clara ultimamente sono sempre di più in crisi. I due si sono lasciati da diverse settimane e, mentre la situazione di Alberto peggiora ogni giorno sempre di più, Clara a Palazzo Palladini sta trovando la sua strada. La coppia però continua a litigare e dopo l’ennesimo scontro Clara riflette a fondo sulla loro situazione e prende una decisione importante quanto inaspettata. Come reagirà il padre del piccolo Federico quando scoprirà le intenzioni di Clara? E soprattutto che cos’ha in mente Clara?

Renato ha in mente un nuovo piano per vendicarsi di Raffaele ma lui non ha intenzione di starsene con le mani in mano a guardare suo cognato sconfiggerlo così: che cos’ha in mente per difendersi?