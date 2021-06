Benedetta Rossi, mai vista così: la FOTOGALLERY lascia i fan di sasso

Benedetta Rossi, mai vista così: la cuoca marchigiana è apparsa irriconoscibile negli ultimi tre scatti pubblicati

Benedetta Rossi è una delle food blogger italiane maggiormente apprezzate dai cuochi amatoriali di tutta la penisola. La proprietaria del blog “Fatto in casa da Benedetta“, residente a Porto San Giorgio (Fermo), è diventata famosa grazie ai propri canali social, tramite i quali ha iniziato a pubblicare le proprie ricette, sfiziosissime ma al contempo ispirate ai sapori della tradizione.

La sua semplicità ed il suo essere genuina le hanno permesso di guadagnare sempre più consensi su Instagram, la piattaforma in cui la Rossi è seguita da ben 3,8 milioni di utenti. Benedetta, che non ha mai desiderato cambiare per conformarsi ai modelli della società attuale, sembra aver cambiato idea: la sua ultima fotogallery è la prova della sua trasformazione sconvolgente.

Benedetta Rossi lascia i fan di sasso: mai vista così

Si è fatta conoscere e apprezzare dai suoi followers proprio per la sua spontaneità ed il suo essere verace, genuina. Sono queste le chiavi del successo di Benedetta Rossi, la food blogger marchigiana che sta raccogliendo sempre più consensi social. Di recente, tuttavia, la cuoca più famosa d’Italia ha deciso di stravolgere il proprio look, con dei risultati che hanno senza dubbio lasciato i fan di sasso. Attraverso tre scatti a dir poco sorprendenti, la Rossi ha mostrato tre inedite “versioni di sé“.

“Vi ho mai raccontato quando è venuto da me ‘Ranio fashion style’, armocromista e style coach, ha provato a cambiare il mio look ma ha fallito miseramente?“: con ironia ed umorismo, la Rossi ha smorzato la natura delle foto, che per lei sono state un vero e proprio divertimento. Benedetta, sponsorizzando il lavoro che l’esperto Paolo Camilli ha fatto su di lei, ha poi chiesto ai followers quali fossero le loro preferenze.

Le risposte degli utenti non sono affatto concordi: “La 1 indubbiamente“, “Nella seconda sei perfetta“. Ancora una volta, la food blogger si è distinta per simpatia e classe.