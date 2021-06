Maddalena Corvaglia ha deciso di dire la sua sulla love story con Paolo Berlusconi. Le indiscrezioni lasciano senza parole.

La bellissima Maddalena Corvaglia, diventata famosa come velina bionda del tg satirico “Striscia la Notizia”, ha fatto le sue dichiarazioni sulla love story con Paolo Berlusconi.

Da qualche giorno impazza sulle riviste di gossip questo nuovo amore, Maddalena Corvaglia 41 anni e Poalo Berlusconi 71 anni, sembra che l’amore sia nato da poco e che i piccioncini abbiano già fatto visita a Silvia Toffanin e il suo compagno Pier Silvio Berlusconi (figlio del politico di Forza Italia).

Maddalena ha deciso di parlare e dire la sua su questo amore, le indiscrezioni lasciano senza parole.

“Sono innamorata? Non lo sapevo”

Sembrerebbe che l’amore tra Maddalena Corvaglia e Paolo Berlusconi sia una bufala, a confessarlo è stata proprio la showgirl con un lungo post su Instagram: “Ciao ragazzi!

Ho letto che sarei fidanzata…Vi confesso che non vedo l’ora di innamorarmi di nuovo e sappiate che quando succederà ,voi sarete i primi con cui lo condividerò. Ho letto anche che avrei ufficializzato il mio fidanzamento a casa di Silvia Toffanin. Colgo l’occasione per salutare la mia cara amica Silvia , della quale conosco il gran cuore ed il pubblico talento, ma non ancora la privata abitazione. Buon pomeriggio a tutti!”

Sembrerebbe che sia tutto falso, però la smentita arriva (al momento) solo dall’ex velina. I follower di Maddalena 1 milione e 200 mila si dividono con le opinioni. Alcuni pensavano che la notizia fosse vera e che finalmente la loro beniamina avesse trovato l’amore, altri invece sottolineano il fatto che effettivamente la cosa sarebbe stata impossibile.

Nel frattempo Maddalena Corvaglia se la ride, chissà cosa stia panando Paolo Berlusconi. Però il dubbio rimane, è semplice depistaggio da parte della showgirl? Anche perchè non sarebbe la prima volta che il cuore di Maddalena batta per personaggi molto famosi.