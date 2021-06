Cristiano Malgioglio ha dei figli, lo sapete? Tutto su di loro

Cristiano Malgioglio è padre di tre figli, una notizia sul celebre personaggio che pochi conoscono. Ecco chi sono

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristiano Malgioglio (@cristianomalgioglioreal)

Cristiano Malgioglio è uno di quei personaggi intramontabili. Così sui generis eppure così amato da giovani e meno giovani. Cantautore, paroliere, opinionista, un volto noto al pubblico della televisione e della musica che nel corso della sua carriera ha anche diviso. Il suo ciuffo è ormai iconico come anche il suo modo di vestire.

Malgioglio ha dichiarato da tantissimi anni la sua omosessualità, anche se è sempre stato molto riservato sulla sua vita. Ha partecipato per ben due volte al “Grande Fratello Vip” e nel corso del reality ha svelato molti retroscena sul passato.

Tra questi: “Se sono diventato gay, lo devo solo a Carmen Miranda” ha raccontato. Eppure in molti non sanno che il celebre personaggio è padre di tre figli. Vi sveliamo tutti i dettagli su di loro.

TI POTREBBE INTERESSAN ANCHE –> Giulia Stabile torna in TV, quale sarà il suo duplice ruolo?

Cristiano Malgioglio ha tre figli, i dettagli

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristiano Malgioglio (@cristianomalgioglioreal)

TI POTREBBE INTERESSAN ANCHE –> Gemma Galgani pubblica una FOTO da giovane: somiglia a Maria De Filippi

Omosessuale dichiarato, Cristiano Malgioglio ha ben tre figli, lo sapevate? Per molti anni il paroliere si è circondato di belle donne per tenere nascosta la sua tendenza sessuale. Oggi ha un compagno, un nutrizionista trentottenne che vive a Istanbul.

Parlando di lui in una intervista a Chi, Malgi ha rivelato che tra loro due è stato un colpo di fulmine e che i progetti futuri sono tantissimi.

Ma per conoscere alcuni lati più intimi del cantautore bisogna andare più indietro nel tempo e volare al 2008. È stato questo l’anno in cui Malgioglio ha concesso un’intervista esclusiva a Novella 2000 nella quale ha rivelato per la prima volta di essere padre. Un vero scoop da parte del settimanale in quanto il paroliere non aveva mai parlato di questo aspetto della sua vita.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristiano Malgioglio (@cristianomalgioglioreal)

Malgioglio ha rivelato di essere padre adottivo di tre ragazzi cubani: Omara, William e Ricardo. L’affetto che prova per loro è fortissimo anche se ha svelato di avere un legame più intenso con Omara. Una scelta che il personaggio tv ha fatto tanti anni fa ma di cui non aveva mai parlato.