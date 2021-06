Natalia Paragoni in bikini: l’inquadratura rivela troppo – FOTO

Natalia Paragoni si gode dei momenti di relax sfoggiando un bikini floreale mozzafiato ma l’inquadratura rivela troppo.

Un viso che ammalia, un corpo che seduce…Natalia Paragoni è un concentrato di bellezza mozzafiato che lascia tutti senza parole. Basta curiosare sul suo profilo social per rendersi conto di quanto detto sinora. Ogni scatto convince sempre più, come questo primo piano nel quale Natalia propone un outfit da sera.

Trucco smokey eyes ed un blazer luccicante argento, l’effetto WOW è immediato. Ed i follower non perdono occasione per omaggiarla con teneri pensieri: “Sei DIVINA, sei BELLA fuori quanto dentro” si legge tra i tanti commenti.

Natalia Paragoni, l’inquadratura bollente

