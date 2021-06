Workout del sabato: mantenersi in forma anche nel weekend – VIDEO

Mantenersi in forma anche nel weekend? Si può, anzi si deve. Oggi vi mostreremo un workout per questo sabato appena iniziato

Il weekend è arrivato e il caldo inizia a farsi sentire. C’è chi si concede una mini-vacanza e chi invece non perde occasione di allenarsi anche oggi. Fare un circuito anche nel fine settimana può aiutare a mantenersi in forma e a non perdere le buone abitudini.

Per questo vi proponiamo un workout da fare all’aria aperta, in giardino o in spiaggia, a casa.

Workout del sabato: in cosa consiste – VIDEO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Brandina (@francescafitnessfreak)

Il workout di questo sabato è ancora una volta presentato da Francesca Brandina, l’influencer del fitness più seguita negli ultimi tempi. Non serviranno pesi o attrezzi, ma solo tanta voglia di imparare e forza di volontà. Pronti? Iniziamo:

10+10 passi a granchio (banded crab walk)

10+10 banded plank + leg raise

20 banded plank jacks

10+10 banded plank + opposite arm/leg

10 sways squat

10 banded half burpees

10+10 banded plank jacks + shoulder taps

10+10 glute pulse + 5” isometria + 10” pulse.

Il circuito consiste nel ripetere per tre giri ogni esercizio e avrete una pausa di sessanta minuti tra un rounds e l’altro. Prima di iniziare non dimenticatevi di riscaldarvi almeno dieci minuti con salto a corda, corsetta leggera, camminata veloce e esercizi per allungare i muscoli.

Alla fine chi vuole può terminare con alcune serie di addominali e non dimenticate lo stretching, una delle parti più importanti e fondamentali. Servirà per prevenire stiramenti e altri problemi legati ai muscoli del corpo.

Inoltre tendete a non bere durante l’allenamento, troppa acqua potrebbe recarvi nausea e ostacolare il workout.

Inoltre seguite sempre un’alimentazione sana e corretta che insieme ad un buon allenamento vi permetterà di vivere tranquillamente all’insegna di uno stile di vita perfetto. E voi cosa aspettate? Non fate i pigri, lo sport è funzionale e utile.