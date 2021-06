Bufera a Mediaset. Due presentatori fatti fuori: che fine faranno

Mediaset. L’azienda del biscione sta imbastendo la nuova immagine per il palinsesto della prossima stagione televisiva. Alcuni cambiamenti fanno già discutere

La recente chiusura della stagione televisiva 2020/’21 ha portato inevitabilmente a tirare le somme riguardo quelle che sono state le trasmissioni top e flop all’interno della programmazione proposta da Mediaset.

É notizia ormai certa, per esempio, che non troveremo più la partenopea Barbara D’Urso al timone del contenitore “Pomeriggio 5”, nè di “Live – Non è la D’Urso”. Rimane confermata solamente per il suo appuntamento nel giorno del dì di festa a “Domenica Live”.

Una sorte simile spetterebbe anche ad altri due suoi colleghi, volti di punta dell’azienda situata a Cologno Monzese. Di chi si tratta? Dove verranno dirottati?

Mediaset. Cambiamenti drastici per due celebri conduttori

A scricchiolare, a quanto pare, sono i posti a “Le Iene” di Nicola Savino e Alessia Marcuzzi. Nella passata stagione il programma è andato in onda tutti i martedì con il solito format che prevede approfondimenti, inchieste, servizi di cronaca e attualità, ma anche momenti ilari come scherzi e interviste dal registro satirico.

Il futuro dei due conduttori non prevede la loro riconferma. Nicola Savino potrebbe sviluppare e portare sul piccolo schermo un’idea sorta all’interno di un’altra trasmissione, “La Pupa e il Secchione e Viceversa”. Nello show i protagonisti si sono ritrovati a fare lezione con bambini delle elementari in cui, proprio questi ultimi, risultavano essere più attenti e preparati dei concorrenti adulti. Sembra che ne verrà sviluppato un format indipendente con una formula che prevede l’inserimento di personaggi noti del volto dello spettacolo.

Se Savino ha una strada nota all’orizzonte, caso contrario è per la talentuosa Alessia Marcuzzi. La presentatrice ha fatto parte del cast de “Le Iene” praticamente da sempre a periodi alterni. “L’Isola dei famosi” le è stata “sottratta” dalla collega Ilary Blasi, “Temptation Island” è nelle mani di Filippo Bisciglia. Il suo contratto a Mediaset è addirittura in scadenza.

Interpellata sulla sua prossima presenza a “Le Iene” ha detto: “Se il prossimo anno sarò a ‘Le Iene’? Non so ancora niente. Bisognerebbe interpellare Davide Parenti e chiedergli: ‘Ma Nicola e Alessia sono troppo vecchi o li potete richiamare?”. Sarebbe dunque una questione anagrafica?