Michelle Hunziker è una delle conduttrici più amate della nostra televisione, anzi, oramai è un vero e proprio pilastro. Arrivata in Italia che era a malapena una ragazzina, ha conquistato poco a poco il mondo dello spettacolo e non solo. Era davvero molto giovane quando il suo sguardo incrociò quello di Eros Ramazzotti per la prima volta e tra di loro scoppiò l’amore a prima vista. I due hanno vissuto una storia intensa e bellissima, e anche se oggi non stanno più insieme, dal loro amore è nata Aurora Ramazzotti che oggi ha 24 anni.

Michelle Hunziker sempre più bella sui social: una vera e propria bomba

In televisione ha davvero spiccato il volo. Sono diversi anni che affianca Gerry Scotti al bancone di Striscia la Notizia, mentre nel privato è sposata con Tomaso Trussardi da cui ha avuto altre splendide bambine di cui Aurora è la sorella maggiore. Sui social ha milioni di fans che la seguono ogni giorno e che apprezzano ogni sprazzo di vita quotidiana che pubblica sui social, anche le sponsorizzazioni che fa come nel caso dell’ultimo scatto che ha postato dove ha le sue meravigliose gambe in bella mostra. Stavolta però non è un semplice prodotto che sponsorizza, ma qualcosa di cui lei è stessa è imprenditrice e in cui crede da un paio di anni a questa parte.

Lo scatto ha ricevuto in pochissimo tempo tantissimi likes e commenti di apprezzamento: Michelle è sempre più amata sui social, tutti le vogliono bene e glielo dimostrano ogni giorno.