Sangiovanni e Giulia Stabile paparazzati al mare: cosa combina la coppia di “Amici”?

Cosa bolle in pentola per la coppia del talent di Canale Cinque paparazzati al mare in atteggiamenti molto intimi? Le foto raccontano un nuovo progetto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SANGIOVANNI BABY💋👩🏻‍🎤 (@sangiovanni)

Sangiovanni e Giulia Stabile sono una delle coppie più belle uscite dall’ultima edizione del talent di “Amici 20”. Rispettivamente secondo e primo classificato alla finalissima, uniti però anche nella vita privata dove sono sempre più uniti.

Il cantante e la ballerina in questi mesi hanno avuto anche il supporto del pubblico da casa che ha sempre tifato per loro, un sodalizio che sembra funzionare e che li sta vedendo impegnati anche in collaborazioni reciproche per progetti di prossima uscita.

Oggi pomeriggio inoltre Giulia sarà ospite nel salotto di Mara Venier, mentre Sangiovanni voce nota presente sul palco di “Battiti Live” in partenza tra pochi giorni dal Salento.

La coppia dunque è sempre più richiesta in tv e nei programmi di intrattenimento, lo dimostra anche il recente shooting fotografico realizzato a Fregene dove i due sembrano delle vere star. Ma cosa stavano combinando?

Giulia e Sangiovanni immortalati come star al mare: i dettagli

La loro popolarità è in crescita esponenziale dopo il successo di “Amici”. Lo dimostra il fatto che ieri i due sono stati immortalati in spiaggia a Fregene mano nella mano intenti a scambiarsi baci focosi, il tutto seguiti da una troupe di fotografi che scattavano un servizio fotografico dai risvolti per ora ancora ambiguo.

Non sappiamo se si tratta di un servizio per qualche rivista di moda e spettacolo oppure di alcune scene per il video “Malibu” da poco uscito e già una hit in radio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Verissimo (@verissimotv)

Sangiovanni e Giulia sono immortalati nello scatto di un fan della coppia mentre passeggiano lungo il bagnasciuga coperti da un ombrellone e diversi fotografi al seguito. Sorridono felici e allegri, attendiamo ora con ansia la conferma di quanto accaduto ieri.