Il pubblico più adulto sicuramente ricorderà il game show “Passaparola” andato in onda su Canale 5 a cavallo tra la fine degli anni ’90 e gli inizi dei duemila (per la precisione fino al 2008). Il programma veniva trasmesso nella fascia preserale e si basava su una serie di prove che le squadre in gara dovevano fronteggiare riguardanti la lingua italiana e la cultura generale.

Il presentatore storico fu Gerry Scotti; il mondo della televisione italiana è “in debito” con tale trasmissione perchè fu il trampolino di lancio di alcune delle prime donne dello spettacolo odierno. Le vallette che facevano parte del cast venivano chiamate letterine e ballavano allegramente con il sottofondo di una canzoncina tormentone (“Ullallà“), accompagnata da una coreografia con mossetta delle mani divenuta iconica.

Le ragazze non erano mere figuranti ma interagivano direttamente con il conduttore, mostrando tutta la loro simpatia. Tra di loro spiccarono Ilary Blasi e Silvia Toffanin. Il loro futuro è stato radioso, sia dal punto di vista personale che lavorativo.

Silvia Toffanin. Il periodo di relax dopo “Verissimo”

Silvia Toffanin ha intrapreso un percorso televisivo impeccabile dopo aver lasciato “Passaparola”. Non discostandosi mai dall’azienda Mediaset, ha fatto parte della squadra di “Mosquito” su Italia 1. Nel 2002 ha esordito alla conduzione con “Nonsolomoda” su Canale 5 nel 2003 è stata inviata della trasmissione “Popstars”.

Da ben quindici anni è il volto del talk show del sabato pomeriggio di Canale 5, “Verissimo”. Davanti ai suoi microfoni vari personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport si sono svelati in interviste a cuore aperto.

La stagione 2021 del programma si è conclusa recentemente, lo scorso 22 maggio. Questo ha consentito alla presentatrice e giornalista di iniziare a godere del primo tepore estivo, concedendosi una giornata al mare con la famiglia.

Il luogo prescelto è una città che Silvia Toffanin può tranquillamente chiamare casa. La conduttrice è, infatti, compagna dal 2002 di Pier Silvio Berlusconi, vicepresidente di Mediaset, dal quale ha avuto i figli Lorenzo Mattia e Sofia Valentina. La coppia risiede in una splendida dimora a Portofino, a Castello di Paraggi.

I paparazzi l’hanno fotografata in bikini proprio in quella località durante un momento di relax, mostrando il suo fisico tonico e mozzafiato.

A 41 anni Silvia Toffanin non ha nulla da invidiare alle colleghe più giovani. La sua bellezza è rimasta cristallizzata, praticamente come se il tempo non avesse lasciato traccia del suo passaggio su di lei: una donna incantevole, non solo bellissima, ma sempre elegante e di classe.